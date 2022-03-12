В Києві почали проводити інтернет в укриття: як подати заявку

Яна Осадча журналіст
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12 березня 2022

В Києві провайдери розпочали проводити Wi-Fi в укриття, щоб мешканці столиці мали доступ до інтернету.

Для того, щоб представник фірми-провайдера провів інтернет в укриття, необхідно залишити заявку на сайті Київської міської адміністрації, повідомляють у відомстві.

З заявником зв’яжуться представники Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА та повідомлять про виїзд монтажника.

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"Повідомте оточуючих, що ви плануєте подати заявку на встановлення Wi-Fi та задля безпеки зустріньте монтажника інтернет-провайдера", – попереджають у департаменті.

 Фото: georgejmclittle/Depositphotos

Столична влада також закликає провайдерів з Києва та інших регіонів України долучатися до підключення інтернету в укриття.

"Під час війни комунікація та швидкий доступ до інформації мають велике значення.

Завдяки інтернету люди можуть дізнатися інформацію про своїх рідних та друзів, стежити за новинами та новими обмеженнями, що вводяться у зв'язку з воєнним станом, координувати та отримувати допомогу та інше", – кажуть у КМДА.

Провайдерів просять забезпечувати встановлення і підключення Wi-Fi точок по заявкам зі спільної платформи власним коштом.

Раніше у Києві створили платформу, до якої можуть приєднуватися провайдери для підключення інтернету в укриттях.

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