Не скасувати, а змінити: львівські освітяни просять провести ЗНО-2022

Львівські освітяни просять Міністерство освіти і науки та Верховну Раду не відмовлятися від проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 2022 року.

Відповідне звернення опублікував керівник львівського Департаменту освіти і науки Олег Паска.

"Ініціатива тимчасово скасувати державну підсумкову атестацію (ДПА), зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО), єдиний вступний іспит (ЄВІ) та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), які визнаються здобувачами освіти і суспільством об’єктивними інструментами оцінювання, руйнує сформований упродовж багатьох років ефективний державний механізм регулювання ринку освітніх послуг", – пишуть у листі.

Ініціатори звернення просять МОН зберегти конкурсний критерій для вступу в університети, зокрема ЗНО, ЄВІ та ЄФВВ, але адаптувати правила вступу до умов війни.

Фото: photographee.eu/Depositphotos

Вони пропонують такі зміни:

✅ Звільнити учнів, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2021/2022 н. р., від державної підсумкової атестації (ДПА).

✅ Визначати середній бал документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту за результатами оцінок за перший семестр цього навчального року або річних оцінок за 10 клас.

✅ Дозволити учням випускних класів закладів загальної середньої освіти, документальна база яких була втрачена внаслідок війни, брати участь у конкурсному відборі до вишів на основі нотаріально завірених свідчень директора та/або двох педагогів про результати навчання.

✅ Продовжити реєстрацію на участь у ЗНО до липня 2022 року.

✅ Передбачити дві-три сесії ЗНО у липні-вересні 2022 р.

✅ Скоротити кількість предметів ЗНО до двох:

українська мова (обов’язковий);

математика, історія України, іноземні мови (без аудіювання) (на вибір).

✅ Розпочати наступний навчальний рік у вишах з жовтня-грудня 2022 року чи навіть на початку 2023-го.

"Урахування цих пропозицій, на нашу думку, дасть змогу не порушити усталену практику конкурсного добору, забезпечити справедливість при формуванні контингенту студентів та пом’якшити потенційно стресову для школярів/абітурієнтів вступну кампанію, яка навіть за сприятливих обставин відбуватиметься під знаком війни", – наголошують автори звернення.

Документ уже підписали:

Олег Паска (від Департаменту освіти і науки);

Юрій Бобало (голова Ради ректорів Львівщини);

Степан Давимука (голова Експертної ради);

Павло Хобзей (директор ЛОІППО);

Лариса Середяк (директор ЛРЦОЯО);

Оксана Клепуц (директор Козівського ЗЗСО від Ради директорів Львівщини);

Іванна Герус, Іван Стецькович, Парасковія Дворянин, Звенислава Мамчур-Калинець (комісія з питань освіти Львівської обласної ради);

Ористлава Сидорчук, Ореслава Хомик (Союз Українок).

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запропонував скасувати всі цьогорічні іспити через війну, зокрема:

державну підсумкову атестацію (ДПА);

зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО);

єдиний вступний іспит (ЄВІ);

та єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Тимчасовою альтернативою ЗНО мав стати комп’ютерний механізм, який не потребує участі дитини для конкурсу.

Однак до нього немає такого рівня довіри, як до ЗНО та інших конкурсних критеріїв відбору, кажуть освітяни.

Те ж саме стосується середнього балу атестата, іспиту з фахового предмета, співбесіди чи мотиваційного есе.

"Немає жодних гарантій, що будь-які інші запропоновані тимчасові процедури добору будуть прозорішими та простішими від тих, якими університети користувалися протягом останнього десятиліття", – наголошують вони.

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