СпівДія: в Україні створили офіційну платформу гуманітарної допомоги

В Україні запустили офіційну платформу гуманітарної допомоги для українців "СпівДія".

Її створили волонтери спільно з Офісом президента та урядом. Про це повідомляють у Кабінеті міністрів України.

Платформа є майданчиком для координації між різними волонтерськими фондами та організаціями, а також державними установами.

На її основі верифіковані волонтери надаватимуть допомогу людям, які найбільше цього потребують.

Фото: vikabest88@gmail.com/Depositphotos

Особливістю платформи є безпечність як для людей, які надають допомогу, так і для тих, хто її отримує.

Найближчим часом також планується створення "Співдія Хабів" на базі громадських організацій та молодіжних центрів, які оперативно передаватимуть гуманітарку на місцеві потреби.

Яку допомогу залучають?

Гуманітарна допомога: їжа, одяг, засоби гігієни, матраци, побутова техніка, тощо.

Медикаменти: ліки та устаткування.

Особиста та логістична допомога: волонтери, склади, транспорт.

Фінансування: перерахування коштів на закупівлю необхідних ресурсів.

Сервісна допомога: водії-чоловіки віком від 18 до 60 років для міжнародних перевезень гуманітарних вантажів.

Як отримати чи надати допомогу?

Волонтери та організації можуть подати відповідну заявку на отримання або надання допомоги на сайті платформи, після чого їм мають зателефонувати для підтвердження.

Власники авто можуть окремо надати автомобілі, фури чи мікроавтобуси для потреб волонтерів, або ж стати водієм для перевезення гуманітарних вантажів.

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