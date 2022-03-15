76% українців підтримують теперішній курс країни – опитування

Більшість українців вважають, що країна наразі рухається у правильному напрямку та більше не вважають її аутсайдером.

76% опитаних громадян України підтримують курс держави, свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг" від 12-13 березня 2022 року.

Люди в усіх регіонах та різних вікових груп здебільшого вважають, що Україна наразі робить все правильно.

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Лише 15% українців вважають, що країна обрала неправильний шлях, а 10% – не визначилися.

Більшість українців вважають, що країна рухається правильно

Також через війну з Росією зростає самооцінка українського народу.

Тепер Україну, порівняно з країнами Європи, бачать серед лідерів 34% опитаних, а 42% вважають, що наша країна займає середні позиції в загальноєвропейському списку.

Ще два місяці тому українці вважали свою країну аутсайдером серед держав Старого світу.

Через війну з Росією зростає самооцінка українців

Також 63% опитаних бачать Україну лідером серед країн колишнього СРСР.

До війни Україну переважно вважали "середнячком".

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Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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