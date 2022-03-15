Намагалися незаконно вивезти дітей: Кабмін посилив контроль за перетином кордону

Від початку війни, 24 лютого, з України евакуювали 2274 дітей з вразливих категорій населення. При цьому були випадки, коли дітей, позбавлених батьківського піклування, намагалися вивезти особи, які не мають на це права.

За даними фактами Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження за статтею 332 (ч.2) Кримінального кодексу про незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Крім того, Кабінет міністрів посилив контроль за перетином українського кордону дітьми, позбавленими батьківського піклування. Зробили це через зловживання при спробах вивезти таких дітей з України та ажіотаж з боку неурядових організацій.

"Є перші дзвіночки спроб незаконного вивозу дітей, які позбавлені батьківського піклування за кордон.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Всього за період з початку війни з України евакуйовано 2 274 дітей вразливих категорій, з яких дітей соціальної сфери – 2069. Всього за кордон евакуйовано 1108 дітей, з яких 200 дітей з дитячих будинків-інтернатів", – констатували в ОГП.

В межах кримінального провадження слідчі мають встановити обставини, за яких дітей вивезли з України, та не допустити вчинення щодо них незаконних дій, як-от усиновлення, торгівля чи будь-якої форми експлуатації.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури правоохоронці вже затримали іноземців, які намагалися незаконно переправити немовлят через український кордон.

14 березня двоє громадян Китаю, які є студентами одного зі столичних вишів, намагалися незаконно переправити до Румунії двох дівчаток віком до трьох місяців.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прикордонники затримали їх на пункті прикордонного пропуску "Порубне" у Чернівецькій області.

При собі громадяни КНР не мали документів, які б підтверджували законність вивозу немовлят за кордон.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

"За попередніми даними, немовлята народилися у грудні 2021 року в одному з пологових будинків міста Києва.

А громадянам КНР – студентам одного з київських університетів дітей, народжених від сурогатних мам, передала волонтерська організація для доставлення до Румунії начебто на прохання знайомих з Китаю. Дані про волонтерів встановлюються", – повідомили в ОГП.

Наразі діти перебувають у безпечному місці під наглядом лікарів. Правоохоронні органи вирішують питання про оголошення підозри іноземцям.

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