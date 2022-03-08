У прикордонній службі розповіли, чи можна потрапити закордон без паспорта, а дітям – без батьків

Історія 11-річного хлопчика із Запоріжжя, який самотужки перетнув кордон зі Словаччиною, сколихнула соцмережі та українців.

Його гордо називають "героєм", бо дитина мала при собі лише документи та номери батьків.

У прикордонній службі зазначили, що за новими правилами перетин кордону значно спрощений, але це не дає права неповнолітнім самостійно проходити митний контроль. Проте, як показала практика, винятки існують.

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Як діти можуть потрапити в ЄС

Діти можуть потрапити до сусідніх європейських країн з дорослими – бабусями чи дідусями, рідними тітками чи дядьками чи навіть сусідами. Проте бажаним лишається супровід батьків. Чому хлопчика все ж пропустили та за яких умов це сталося, у відомстві не пояснили.

"Ми в кожній ситуації заглиблюємось і розбираємось. По можливості встановлюємо контакти з батьками. Бувають й організовані групи – вивозять з дитбудинків, є складнощі з багатьма документами. Все залежить від регіону: чи там є можливість такі документи виготовити чи там вже окупанти", – зазначив уповноважений Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

Фото belchonock/Depositphotos

Також він підкреслив, що спрощення стосуються усіх документів. Тобто прикордонники приймають протерміновані чи внутрішні паспорти, свідоцтва про народження тощо.

Чи можливо перетнути кордон без документів

Без державного посвідчення особи перетнути кордон важче, бо працівники мають ідентифікувати людину. Але навіть таким особам не відмовлятимуть – їх шукатимуть по ксерокопіях та базах даних.

За словами Ігоря Матвійчука до роботи залучили багато кадрів, щоб уникнути гуманітарної катастрофи на кордоні. Прикордонники також збирають інформацію, хто і куди виїжджає, щоб після перемоги повернення в Україну відбувалось швидше і простіше.

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