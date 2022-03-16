"Антитривожна валізка": елементарні забавки для дитини, які розважать її в укритті

Поради про те, як зібрати "антитривожну валізку" для малечі розробили у Міносвіти. Її міст допоможе розважити дитину в укритті, відволікти від подій навколо та заспокоїти.
Спеціалісти радять покласти із собою ігри для розвитку та набір для креативу в улюблений рюкзак сина або доньки.
Що взяти з собою в "антитривожній валізці":
- кольорові олівці;
- папір;
- улюблену настільну гру невеликого розміру;
- ножиці;
- пластилин;
- клей;
- намистинки, мозаїку, лего;
- пальчиковий театр;
- скотч;
- книжки.
|Unsplash
У дитячій практиці арт-терапія є найпотужнішим та найбільш дієвим інструментом, бо малеча не все може виразити словами, пояснила в коментарі "УП. Життя" психологиня Марія Хвиля.
"Дорослі можуть по-різному інтегрувати новий досвід, а у дитини, по суті, є один шлях – через творчість. Тобто малеча може висловити своє відчуття небезпеки та світ навколо через малюнки, ліпку з пластиліну, гру", – розказала Марія.
Вона додала, що арт може допомогти й дорослим виразити свій страх, гнів, тривогу. Для того варто намалювати або ж створити те, що ви відчуваєте, а тоді знищити – зім'яти, порвати, спалити.
Вас також може зацікавити:
Як допомогти дитині зняти стрес? Вправи на розслаблення від ЦГЗ
Як підготуватись до облоги міста: пам’яткаРеклама:
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.