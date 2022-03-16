"Антитривожна валізка": елементарні забавки для дитини, які розважать її в укритті

Вікторія Андрєєва
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16 березня 2022

Поради про те, як зібрати "антитривожну валізку" для малечі розробили у Міносвіти. Її міст допоможе розважити дитину в укритті, відволікти від подій навколо та заспокоїти. 

Спеціалісти радять покласти із собою ігри для розвитку та набір для креативу в улюблений рюкзак сина або доньки. 

Що взяти з собою в "антитривожній валізці":

  •  кольорові олівці;
  •  папір;
  •  улюблену настільну гру невеликого розміру;
  •  ножиці;
  •  пластилин;
  •  клей;
  •  намистинки, мозаїку, лего;
  •  пальчиковий театр;
  •  скотч;
  •  книжки.
 Unsplash

У дитячій практиці арт-терапія є найпотужнішим та найбільш дієвим інструментом, бо малеча не все може виразити словами, пояснила в коментарі "УП. Життя" психологиня Марія Хвиля. 

"Дорослі можуть по-різному інтегрувати новий досвід, а у дитини, по суті, є один шлях – через творчість. Тобто малеча може висловити своє відчуття небезпеки та світ навколо через малюнки, ліпку з пластиліну, гру", – розказала Марія.

Вона додала, що арт може допомогти й дорослим виразити свій страх, гнів, тривогу. Для того варто намалювати або ж створити те, що ви відчуваєте, а тоді знищити – зім'яти, порвати, спалити. 

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