Чим зайняти дитину: в Україні запрацював онлайн-садок

В Україні для дітей віком від 3 до 6 років запрацював онлайн-садок.

Заняття доступні на YouTube-каналах МОН та ЮНІСЕФ, а також на платформі MEGOGO.

Проєкт створили Міністерство освіти і науки та фонд ЮНІСЕФ.

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"Цей проєкт є платформою, на якій батьки та вихователі зможуть знайти усі необхідні розвивальні матеріали у відкритому доступі.

Для нас важливо, щоб, незважаючи на складнощі, вже з раннього віку освіта для української малечі була комфортною, корисною та цікавою", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Перше заняття триває 40 хвилин.

Фото: oneblink /Depositphotos

Основне призначення садка – зберегти зв’язок з освітнім процесом, відволікти дітей від війни, зайняти їх пізнавальною активністю, зазначають у МОН.

Ця ініціатива також має розвантажити батьків, які переживають стрес через бойові дії не менше за дітей.

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В онлайн-садку також зібрані поради, вправи та ігри для дошкільнят, спрямовані на розвиток знань та навичок.

Програму онлайн-садка розробляла команда вихователів разом із експерткою з дошкільної освіти Соломією Бойкович.

До роботи також долучили психологів, щоб контент був безпечним для дітей, які перебувають у стресі.

Нагадаємо, сьогодні у більшості областей України відновили навчальний процес у школах.

Деякі заклади освіти організовуватимуть навчальний процес дистанційно, а якщо такої можливості не буде – дітям будуть доступні онлайн-уроки на українських телеканалах.

У дітей-переселенців, які вимушено опинились в іншому регіоні через війну, також є можливість повернутись до навчального процесу.

За згодою одного з батьків дитина може долучитись до закладу освіти за місцем тимчасового проживання.

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