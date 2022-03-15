Як підготуватись до облоги міста: пам’ятка

На випадок тривалої облоги, як у Маріуполі, Сєвєродонецьку, Гостомелі, Бучі та інших містах, необхідно знати алгоритм дій.
Перша леді України Олена Зеленська опублікувала пам’ятку на випадок, якщо ваше місто чи село в облозі російських окупантів.
Якщо є загроза тривалої облоги міста, підготуйте такий список речей:
- великий запас води;
- засоби для фільтрації води;
- ліхтарики, сірники та свічки;
- продукти, які довго не псуються, які не потребують вогню, чи додаткових кроків для приготування;
- великий пластиковий пакет (для збору дощової води або снігу);
- термобілизну та туристичне спорядження для вуличного приготування їжі.
Частину речей тримайте в укритті, а інше – в рюкзаку. Продумайте план дій на випадок відключення зв’язку.
Скооперуйтесь з сусідами
Обмінятися номерами телефонів. Подумайте, як будете підтримувати один одного та обмінюватись інформацією.
Залиште сусідам номери найближчих людей, щоб вони могли повідомити про ваше місцеперебування, якщо з вами не буде зв'язку.
Випишіть на папір головні контакти людей та служб з якими необхідно тримати зв'язок.
Зробіть карту стратегічних локацій
Заздалегідь складіть список відкритих криниць з водою, місць де є можливість зарядки телефону через генератор чи від автомобіля, місць розташування укриттів, телефонних веж та інших.
Постійно тримайте при собі рюкзак із:
- запасом води, їжі, ліків та теплим одягом.
- ключовими документами всіх членів родини;
- шматки білого простирадла. Під час евакуації його можна повзати поверх одягу як символ цивільного населення.
Раніше ми повідомляли, як насправді має відбуватися евакуація населення.
Вас також може зацікавити:
Закрити небо: Церкви України закликали НАТО запровадити безполітну зону над країною
Не давайте жодних "ексклюзивів" бомбардувань: в РНБО попередили про новий вид інфозагрози у соцмережах
Російські окупанти щодня вбивають в Україні щонайменше 5 дітей – ювенальні прокурори
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.