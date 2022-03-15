Як підготуватись до облоги міста: пам’ятка

На випадок тривалої облоги, як у Маріуполі, Сєвєродонецьку, Гостомелі, Бучі та інших містах, необхідно знати алгоритм дій.

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала пам’ятку на випадок, якщо ваше місто чи село в облозі російських окупантів.

Якщо є загроза тривалої облоги міста, підготуйте такий список речей:

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великий запас води;

засоби для фільтрації води;

ліхтарики, сірники та свічки;

продукти, які довго не псуються, які не потребують вогню, чи додаткових кроків для приготування;

великий пластиковий пакет (для збору дощової води або снігу);

термобілизну та туристичне спорядження для вуличного приготування їжі.

Частину речей тримайте в укритті, а інше – в рюкзаку. Продумайте план дій на випадок відключення зв’язку.

Скооперуйтесь з сусідами

Обмінятися номерами телефонів. Подумайте, як будете підтримувати один одного та обмінюватись інформацією.

Залиште сусідам номери найближчих людей, щоб вони могли повідомити про ваше місцеперебування, якщо з вами не буде зв'язку.

Випишіть на папір головні контакти людей та служб з якими необхідно тримати зв'язок.

Зробіть карту стратегічних локацій

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Заздалегідь складіть список відкритих криниць з водою, місць де є можливість зарядки телефону через генератор чи від автомобіля, місць розташування укриттів, телефонних веж та інших.

Постійно тримайте при собі рюкзак із:

запасом води, їжі, ліків та теплим одягом.

ключовими документами всіх членів родини;

шматки білого простирадла. Під час евакуації його можна повзати поверх одягу як символ цивільного населення.

Раніше ми повідомляли, як насправді має відбуватися евакуація населення.

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