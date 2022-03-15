Як підготуватись до облоги міста: пам’ятка

Христина Головко журналістка
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15 березня 2022

На випадок тривалої облоги, як у Маріуполі, Сєвєродонецьку, Гостомелі, Бучі  та інших містах, необхідно знати  алгоритм дій.

Перша леді України Олена Зеленська опублікувала пам’ятку на випадок, якщо ваше місто чи село в облозі російських окупантів.

Якщо є загроза тривалої облоги міста, підготуйте такий список речей:

  • великий запас води;
  • засоби для фільтрації води;
  • ліхтарики, сірники та свічки;
  • продукти, які довго не псуються, які не потребують вогню, чи додаткових кроків для приготування;
  • великий пластиковий пакет (для збору дощової води або снігу);
  • термобілизну та туристичне спорядження для вуличного приготування їжі.
 

Частину речей тримайте в укритті, а інше – в рюкзаку. Продумайте план дій на випадок відключення зв’язку. 

 

Скооперуйтесь з сусідами

Обмінятися номерами телефонів. Подумайте, як будете підтримувати один одного та обмінюватись інформацією. 

Залиште сусідам номери найближчих людей,  щоб вони могли повідомити про ваше місцеперебування, якщо з вами не буде зв'язку. 

Випишіть на папір головні контакти людей та служб з якими необхідно тримати зв'язок. 

Зробіть карту стратегічних локацій

Заздалегідь складіть список відкритих криниць з водою, місць де є можливість зарядки телефону через генератор чи від автомобіля, місць розташування укриттів, телефонних веж та інших.

 
 

Постійно тримайте при собі рюкзак із:

  • запасом води, їжі, ліків та теплим одягом. 
  • ключовими документами всіх членів родини;
  • шматки білого простирадла.  Під час евакуації його можна повзати поверх одягу як символ цивільного населення.
 

Раніше ми повідомляли, як насправді має відбуватися евакуація населення.

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