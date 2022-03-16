Київські школярі повернуться до навчання найближчим часом – КМДА

В Києві вирішили відновлювати навчальний процес під час війни. Школярів поступово залучатимуть до онлайн програм та уроків.

Про це повідомила директорка Департамент освіти і науки Києва Олена Фіданян.

Директори та вчителі навчальних закладів Києва отримали інструкцію про те, які платформи варто використовувати. Цю інформацію також донесли батькам та учням.

"Основне завдання – м’яко вводити школярів у навчання, відновлювати процес повторення знань та отримання нових.

Такі підготовчі заходи стануть гарною основою для відновлення освітнього процесу", – мовиться у повідомленні.

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Також школярів запрошують до секцій Київської МАН та гуртків Київського Палацу дітей та юнацтва.

У київському Палаці для дітей та юнацтва проводитимуть:

онлайн майстер-класи з народної творчості;

тренінги з кризової психології;

навчання з медіаграмотності;

заняття в студії акторської майстерності;

уроки соціальної комунікації.

Олена Фіданян додала, що зараз педагоги Київської МАН проводять індивідуальні онлайн консультації із вихованцями. Вони готуються до завершального етапу конкурсу, де юні науковці захищатимуть свої дослідження.

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