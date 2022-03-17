В Україні від рук окупантів загинуло 108 дітей, ще понад 120 – поранені

Під час війни в Україні від рук російських окупантів загинуло 108 дітей.

Трагічну статистику навів Офіс Генерального прокурора.

Крім загиблих, станом на ранок 17 березня понад 120 дітей поранено внаслідок ворожих обстрілів та ракетних ударів.

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За даними ОГП, найбільше постраждало дітей у таких областях:

Efurorstudio/Depositphotos

Київській – 52 дитини,

Харківській – 34 дитини,

Донецькій – 25 дітей,

Чернігівській – 24 дитини,

Миколаївський – 20 дітей,

Житомирській – 15 дітей,

Сумській – 14 дітей,

Херсонській – 10 дітей.

Крім того, продовжуються бомбардування та обстріли української інфраструктури. Окупанти за 22 дні війни пошкодили 411 закладів освіти, з яких 63 – зруйнували повністю.

Найбільше навчальних закладів пошкоджено у Донецькій (119), Харківській (77), Миколаївській (30), Сумській (28), Київській (35), Херсонській (21) областях та Києві (24).

Крім того, ворог обстріляв 11 лікарень, три центри реабілітації, зокрема і для дітей-інвалідів.

"Ці дані не є остаточними через відсутність можливості огляду місць події, де ведуться активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях", – додали в Офісі Генпрокурора.

Одним із найбільших злочинів окупантів за останні дні війни стало скидання бомби на Донецький обласний драматичний театр в Маріуполі 16 березня. Там знайшли свій притулок близько тисячі жителів міста, переважно жінки з дітьми.

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Трохи згодом одна з уцілілих мешканок Маріуполя зуміла дістатися з неназваного бомбосховища та оприлюднила списки людей, що знаходяться в одному з укриттів. Загалом у списку трохи більше 100 вцілілих.

Також в ОГП повідомили про трагедію у Запорізькій області, де російські окупанти замінували авто з мирними мешканцями. Внаслідок підриву загинула 6-річна дитина.

Нагадаємо, біля театру в Маріуполі були написи "Діти" для пілотів авіації, однак це не зупинило ворога.

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