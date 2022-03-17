"Всиновити дитину "швидко": Україною шириться новий фейк

Мережею почали ширитись пропозиції про начебто оперативне усиновлення дітей-сиріт, врятованих від бойових дій.
Подібна інформація споруджується закликом "швидко всиновити", однак у Центрі протидії дезінформації повідомили, що такі пропозиції є фейком.
"Застерігаємо: це – фейк! Він розрахований зробити з тих, хто готовий взяти дитину, у кращому разі – жертву шахраїв, у гіршому – порушниками українського законодавства" – йдеться в повідомленні.
Подібні спроби "всиновлення" можуть закінчитись кримінальною справою за викрадення людини та терміном ув’язнення від 5 до 12 років.
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
Українців закликають довіряти офіційним каналам інформації, де можуть з’являтись повідомлення про допомогу дітям, однак при цьому дітей-сиріт ніхто просто так не "роздає", адже для усиновлення потрібно пройти складну процедуру.
Наразі в Україні діє спрощена процедура отримання опіки чи взяття під патронат, але не усиновлення.
Воно відрізняється від опіки статусом дитини та обмеженнями для дорослих, які прийняли дитину до себе.
У випадку усиновлення дитина стає членом сім’ї на правах сина чи дочки.
Опіка ж не дає дорослим статусу батьків, при цьому опікуни беруть на себе обов’язок забезпечувати дитину і представляти її інтереси, але вони набагато більш обмежені і контрольовані з боку держави.
Процедури опіки, усиновлення чи взяття під патронат – вимагають довгої процедури оформлення документів.
Найпростішою формою отримати опіку є патронат – тимчасовий нагляд за дитиною, яка опинилась у скрутних життєвих обставинах. Навіть у такому випадку, як зазначають у ЦПД, необхідно подавати документи та пройти спеціальне навчання.
Нагадаємо, станом на 17 березня від рук російських окупантів в Україні загинуло 108 дітей, ще понад 120 – поранені.
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