Випускники університетів зможуть отримати дипломи в цьому році: рішення Кабміну

Кабінет міністрів України дозволив відтермінувати процедуру акредитації спеціальностей в університетах, що дозволить студентам-випускникам отримати дипломи про вищу освіту в цьому році.

Відповідне рішення було прийнято 16 вересня.

Через військові дії у значної частини українських університетів можуть виникнути проблеми із проходженням повної процедури акредитації від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), яка є однією з обов’язкових умов отримання диплому після закінчення університету.

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Тепер акредитація освітніх програм, за якими навчаються студенти старших курсів, продовжується до 1 липня наступного року або ж із закінченням військового стану.

IgorVetushko/Depositphotos

У Міністерстві освіти і науки називають це необхідною передумовою, яка зніме з закладів вищої освіти необхідність проходити акредитацію від НАЗЯВО і дасть можливість випускникам без перешкод завершити навчальну програму в цьому році. Разом з тим університети все ще можуть її пройти в дистанційному режимі та без оплати.

Наразі більшість університетів України відновили навчання в дистанційному режимі, однак частина з них залишаються закритими через бойові дії.

Нагадаємо, з 14 березня у більшості областей відновили навчання у закладах освіти. При цьому кожен заклад може обирати формат навчання самостійно.

Чернігівська, Житомирська, Харківська, Херсонська, Сумська, Донецька, Луганська, Київська області та Київ у зв’язку з активними бойовими діями поки що не мають змоги відновити навчальний процес.

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