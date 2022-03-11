13 областей в Україні відновлюють освітній процес: коли і в якому форматі

З 14 березня у деяких областях України відновиться навчання. Формат заклади освіти мають право обирати самостійно.

Про відновлення освітнього процесу на офіційних сторінках у соцмережах повідомили місцеві обласні державні адміністрації.

Розпочати навчання, хоч і в дистанційному форматі, на сьогодні можуть лише ті регіони, де ситуація після вторгнення РФ залишається відносно спокійною.

Області, які відновлюють навчання

IgorVetushko/Depositphotos

Львівська область

Львівська ОДА повідомила, що безпекова ситуація дозволяє відновити навчання з 14 березня.

Заклади освіти можуть самостійно обрати форму навчання – очну, дистанційну, або змішану. Кожна зі шкіл має погодити своє рішення з військовою адміністрацією (ОДА).

Крім того, Департамент освіти і науки спільно з Національним університетом "Львівська політехніка" створили Дистанційну школу "Вчитись просто".

Для учнів 7-11 класів дистанційна школа розпочинає навчальний процес 14 березня. З 21 березня навчатись у даній школі зможуть учні 5-6 класів.

Зареєструватися можна за посиланням.

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Івано-Франківська область

На Івано-Франківщині також запускають освітній процес у школах, коледжах та училищах з 14 березня.

"Уже з понеділка, 14 березня, розглядаємо можливість відновлення навчання у школах, коледжах та професійних училищах. Мова йде про відновлення освітнього процесу у форматі дистанційного навчання", – повідомила голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук.

Чернівецька область

На Буковині також відновлюють навчальний процес. Здебільшого у дистанційному форматі, адже у багатьох закладах освіти нині облаштовані тимчасові місця перебування для вимушених переселенців.

"Щодо дитсадків, то рішення про їхню роботу мають ухвалити органи місцевого самоврядування. Важливо також врахувати думку батьків. Пріоритетом для всіх нас є гарантування максимально можливої безпеки кожної дитини та працівників системи освіти", – наголосила заступниця начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Ірина Ісопенко.

Кіровоградська область

Директорка департаменту освіти і науки Кіровоградської ОДА Ельза Лещенко повідомила, що з 14 березня у закладах освіти області після завершення канікул також відновиться освітній процес.

"Заклади освіти мають організувати навчання за дистанційною формою. Необхідно врахувати чинники безпеки учнів та педагогів, особливості діяльності кожної школи в умовах військового стану", – заявила вона.

Лещенко додала, що деякі школи мають право продовжити канікули або навіть призупинити навчальний процес, якщо немає можливості навчати дітей дистанційно.

Хмельницька область

З 14 березня на Хмельниччині також відновиться навчання.

Крім того, школи тепер братимуть на облік дітей, які прибули з інших областей, повідомив очільник ОДА Сергій Гамалій.

"Будемо вчити їх.

Крім того, до нас приїхало багато вчителів з різних областей. Плануємо, що теж залучимо їх до навчального процесу", – повідомив Гамалій.

Тернопільська область

На Тернопільщині з 14 березня школи відновлять дистанційне навчання. До освітнього процесу залучать також дітей з числа тимчасово переміщених, повідомили в ОДА.

Запорізька область

У Запорізькій області канікули також добігають кінця. З 14 березня освітній процес відновиться із залученням дітей, які переїхали до регіону з інших міст, де тривають бойові дії.

"Організація буде відбуватися відповідно до кожної конкретної ситуації. Ми будемо пропонувати і дистанційну форму навчання, екстернатну, індивідуальну, і надання домашніх завдань з подальшою перевіркою.

Також повинна запрацювати всеукраїнська школа онлайн з єдиним розкладом на всю Україну", – розповіла у коментарі "Суспільному" директорка департаменту освіти і науки Запорізької ОДА Людмила Бухаріна.

Рівненська область

На Рівненщині з 14 березня відновлять освітній процес всі навчальні заклади, окрім садочків.

Зокрема, для дітей, які знаходяться в інших областях чи за кордоном, буде створено дистанційну платформу для навчання.

"З понеділка на Рівненщині відновлюємо освітній процес у всіх закладах, крім дошкільних. Кожен керівник може визначитися з формою навчання: або дистанційне, або змішане", – повідомив начальник Рівненської ОДА Віталій Коваль.

Одеська область

Навчання у цьому регіоні також відновиться в онлайн-форматі з 14 березня. При цьому воно буде необов'язковим, повідомила директорка Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич.

За її словами, присутніх на таких заняттях не відмічатимуть.

Навчальний процес присвятять повторенню вивченого матеріалу. Загалом у школах планують проводити по два-три уроки, які розпочинатимуть не раніше 9 години ранку.

Вчителі також долучатимуться до проведення занять також по можливості.

Дніпропетровська область

Понад 200 з 834 шкіл на Дніпропетровщині станом на 11 березня вже розпочали навчання у дистанційному форматі, повідомляють в ОДА.

Решта мають відновити навчання з 14 березня. Також з понеділка запрацюють онлайн всі 53 профтехи, 61 коледж, 21 вищий навчальний заклад. Дитсадки поки що закриті, повідомив директор департаменту освіти та науки Дніпропетровської ОДА Олексій Полторацький.

Волинська область

На Волині з 14 березня дітей також навчатимуть у дистанційному форматі. Колективи шкіл можуть самі вирішувати, як краще налаштувати освітній процес.

"Ми плануємо організувати віддалену форму навчання з елементами дистанційного навчання. Педагоги даватимуть завдання та прийматимуть виконані роботи. Адже не рекомендується сильно навантажувати мережу Інтернет.

Педагогічні колективи на місцях самостійно вирішуватимуть, як організувати навчання", – повідомила начальниця управління освіти і науки облдержадміністрації Людмила Плахотна.

Полтавська область

На Полтавщині з 14 березня школи, технікуми та університети області відновлюють дистанційне навчання.

Діти, які тимчасово переїхали на Полтавщину з інших областей, зможуть дистанційно навчатися в місцевих школах. Для цього один із батьків має написати заяву до відповідного закладу освіти.

"Остаточне рішення про дистанційку будуть ухвалювати кожна громада та заклад освіти. Але головна умова – безпека. Якщо є будь-яка загроза життю та здоровʼю учнів чи вчителів, навчання потрібно призупинити", – підкреслив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Вінницька область

На Вінниччині з 14 березня відновлюється дистанційне навчання. Остаточне рішення ухвалили 11 березня, повідомив під час брифінгу очільник Вінниці Сергій Моргунов.

"Розклад буде гнучким, враховуючи наявність викладацького складу. Зрозуміло, що у разі повітряної тривоги, уроки будуть призупинятися і пізніше відновлюватися. Нам важливо, щоб діти поверталися до звичного для себе життя і навчалися у школі.

Також з понеділка працюватимуть п’ять чергових дитячих садочків: 3, 10, 26, 30, 38. Вони розташовані у різних районах міста.

Все більше підприємств відкривається і вінничанам потрібно, щоб дітки були у дошкільних навчальних закладах. Режим роботи садочків з 9:30 до 18:30. Більш детальна інформація буде розміщена на сайті Вінницької міської ради", – повідомив міський голова.

Інформація щодо інших областей України

Зокрема, у школах Миколаївської області продовжили вимушені канікули, оголошені з початком вторгнення Росії в Україну.

Діти не будуть навчатися щонайменше до 28 березня, повідомили в управлінні освіти Миколаївської міської ради.

"Задля безпеки учасників освітнього процесу в закладах загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти міста продовжили вимушені канікули до 28 березня", – йдеться у повідомленні.

Чернігівська, Житомирська, Харківська, Херсонська, Сумська, Донецька, Луганська, Київська області та Київ у зв’язку з активними бойовими діями поки що не мають змоги відновити навчальний процес.

В Черкаській області освітній процес призупинили на невизначений час. Про це 11 березня повідомила заступниця міського голови Анастасія Чубіна.

"Наразі пріоритетом для всіх нас є забезпечення максимально можливої безпеки для кожного черкасця, а особливо – для кожної дитини. У зв’язку з тим, що в нашому місті зберігається загроза для життя та здоров’я мирних мешканців, та по кілька разів на день оголошується повітряна тривога, ми будемо рекомендувати тимчасово призупинити освітній процес в усіх установах Черкас. Це вимушена міра, і віримо, короткострокова", – повідомляє посадовиця.

Водночас у Закарпатській області, як повідомили "УП. Життя" в у профільному департаменті Закарпатської ОДА, остаточне рішення щодо відновлення освітнього процесу ще не ухвалили.

Про те, чи будуть діти навчатися з 14 березня і у якому форматі, жителів регіону проінформують 12 березня.

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