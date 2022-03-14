Допомога українцям у ЄС: перелік Telegram-чатів і порталів для біженців у різних країнах

Від початку повномасштабної війни з України виїхало майже 2,7 мільйонів людей – найбільше до Польщі, Угорщини та Словаччини.

Чимало українців наразі шукають житло і транспорт, потребують юридичної, фінансової чи медичної допомоги у Європі.

Тому в Держспецзв’язку опублікували добірку Telegram-чатів та сайтів, де біженці з України можуть отримати допомогу.

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Австрія

Фото: KutsVG /Depositphotos

Бельгія

Угорщина

Ночівлю в Угорщині також можна знайти, заповнивши цю заявку на розміщення.

Німеччина Реклама:

Необхідну інформацію також можна знайти на інфодошці для українців у Німеччині.

Молдова

Румунія

Словаччина

Кіпр

Іспанія

Бразилія

Франція

Чехія

Італія

Швейцарія

Швеція

Данія

Польща

Словенія

Португалія

Латвія

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали, які організації допомагають біженцям з України за кордоном.

А Український центр охорони здоров'я публікував перелік лікарень у Європі, де безкоштовно допомагають українцям.

Також на теренах Європейського Союзу українці мають право тимчасового захисту.

У Міністерстві закордонних справ пояснювали, що дає це право і куди потрібно звертатися.

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