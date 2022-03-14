Допомога українцям у ЄС: перелік Telegram-чатів і порталів для біженців у різних країнах

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
47759
14 березня 2022

Від початку повномасштабної війни з України виїхало майже 2,7 мільйонів людей – найбільше до Польщі, Угорщини та Словаччини.

Чимало українців наразі шукають житло і транспорт, потребують юридичної, фінансової чи медичної допомоги у Європі.

Тому в Держспецзв’язку опублікували добірку Telegram-чатів та сайтів, де біженці з України можуть отримати допомогу.

Реклама:

Австрія

 Фото: KutsVG/Depositphotos

Бельгія

Угорщина

Ночівлю в Угорщині також можна знайти, заповнивши цю заявку на розміщення

Німеччина

Реклама:

Необхідну інформацію також можна знайти на інфодошці для українців у Німеччині.

Молдова

Румунія

Словаччина

Кіпр

Іспанія

Бразилія

Франція

Чехія

Італія

Швейцарія

Швеція

Данія

Польща

Словенія

Португалія

Латвія

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали, які організації допомагають біженцям з України за кордоном.

А Український центр охорони здоров'я публікував перелік лікарень у Європі, де безкоштовно допомагають українцям.

Також на теренах Європейського Союзу українці мають право тимчасового захисту.

У Міністерстві закордонних справ пояснювали, що дає це право і куди потрібно звертатися.

Вас також може зацікавити:

Куди звертатися біженцям, які виїжджають в інші регіони України – список телефонів

Де переселенцям знайти безкоштовне житло в Україні та за кордоном? Список сервісів

Хто допомагає біженцям в Україні та за кордоном? Перелік організацій

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 664
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2342
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3090
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат