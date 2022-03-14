Допомога українцям у ЄС: перелік Telegram-чатів і порталів для біженців у різних країнах

Від початку повномасштабної війни з України виїхало майже 2,7 мільйонів людей – найбільше до Польщі, Угорщини та Словаччини.
Чимало українців наразі шукають житло і транспорт, потребують юридичної, фінансової чи медичної допомоги у Європі.
Тому в Держспецзв’язку опублікували добірку Telegram-чатів та сайтів, де біженці з України можуть отримати допомогу.
Австрія
|Фото: KutsVG/Depositphotos
Бельгія
Угорщина
- Угорщина, Українці в Угорщині (Hungary)
- Помощь на украинско-венгерской Границе
- Волонтерська Спільнота в Угорщині
- UNHCR HELP Угорщина
- Ukraine Help HU
Ночівлю в Угорщині також можна знайти, заповнивши цю заявку на розміщення.
НімеччинаРеклама:
Необхідну інформацію також можна знайти на інфодошці для українців у Німеччині.
Молдова
- Помощь гражданам Украины / Moldova Liberă
- Допомога громадянам України у Молдові (портал)
- Dopomoga Gov MD
Румунія
Словаччина
Кіпр
Іспанія
Бразилія
Франція
Чехія
Італія
Швейцарія
Швеція
Данія
Польща
Словенія
Португалія
Латвія
Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я пояснювали, які організації допомагають біженцям з України за кордоном.
А Український центр охорони здоров'я публікував перелік лікарень у Європі, де безкоштовно допомагають українцям.
Також на теренах Європейського Союзу українці мають право тимчасового захисту.
У Міністерстві закордонних справ пояснювали, що дає це право і куди потрібно звертатися.
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