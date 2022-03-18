109 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії, понад 130 – постраждали

Вікторія Андрєєва
2738
18 березня 2022

Через збройну агресію РФ в Україні кількість жертв збільшується. Станом на 18 березня загинуло 109 дітей і понад 130 – поранено. 

Нові трагічні дані  повідомили ювенальні прокурори. 

Найбільша кількість жертв – в Київській області. Тут загинуло 55 дітей. 

Реклама:

Кількість жертв серед неповнолітніх збільшується у таких областях:

  • Харківській – 34;
  • Донецькій – 26;
  • Чернігівській  – 29;
  • Миколаївській – 20;
  • Житомирській – 15;
  • Сумській – 14;
  • Херсонській – 14.
 Nmemmedzade/Depositphotos

Бомбардуванням та обстрілами окупанти пошкодили понад 439 закладів освіти, з них 63 – повністю зруйновані. 

Найбільше постраждали Донецька (126), Харківська (77) та Миколаївська (39) області. У столиці рашисти знищили 35 навчальних закладів.

Інформація не є остаточною, оскільки через продовження бойових дій неможливо оглянути місце події.

Вас також може зацікавити:

"Охматдит" прокинувся від вибухів: наслідки ракетного обстрілу Києва

Реклама:

Що робити, якщо загубили дитину. Пояснення МЗС

"Всиновити дитину "швидко": Україною шириться новий фейк

"Іграшковий коридор": на кордоні з Румунією зворушливо втішають дітей з України. ФОТО

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 718
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2354
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3095
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат