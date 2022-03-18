109 дітей загинули внаслідок збройної агресії Росії, понад 130 – постраждали

Через збройну агресію РФ в Україні кількість жертв збільшується. Станом на 18 березня загинуло 109 дітей і понад 130 – поранено.

Нові трагічні дані повідомили ювенальні прокурори.

Найбільша кількість жертв – в Київській області. Тут загинуло 55 дітей.

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Кількість жертв серед неповнолітніх збільшується у таких областях:

Харківській – 34;

Донецькій – 26;

Чернігівській – 29;

Миколаївській – 20;

Житомирській – 15;

Сумській – 14;

Херсонській – 14.

Nmemmedzade/Depositphotos

Бомбардуванням та обстрілами окупанти пошкодили понад 439 закладів освіти, з них 63 – повністю зруйновані.

Найбільше постраждали Донецька (126), Харківська (77) та Миколаївська (39) області. У столиці рашисти знищили 35 навчальних закладів.

Інформація не є остаточною, оскільки через продовження бойових дій неможливо оглянути місце події.

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