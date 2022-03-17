Куди звертатися, якщо ви стали свідком викрадення людини окупантом?

Діана Кречетова
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17 березня 2022

Під час війни в Україні російські окупанти вчиняють протиправні дії щодо цивільного населення.

У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони розповіли, куди необхідно звертатися, якщо на ваших очах ворог бере у полон людей.

Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно полонених.

Якщо ви стали свідком того, що російські окупанти беруть у полон українців, негайно телефонуйте або пишіть:

 Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО

Цілодобові лінії: (067) 650 83 32, (098) 087 36 01

Електронна пошта: united.centre.ssu@gmail.com

Нагадаємо, 11 березня російські окупанти взяли у полон мера Мелітополя Івана Федорова. 

16 березня Федорова звільнили з російського полону, обмінявши його на дев'ятьох російських солдат-строковиків.

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