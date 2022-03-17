Куди звертатися, якщо ви стали свідком викрадення людини окупантом?

Під час війни в Україні російські окупанти вчиняють протиправні дії щодо цивільного населення.
У Центрі протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони розповіли, куди необхідно звертатися, якщо на ваших очах ворог бере у полон людей.
Служба безпеки України створила об'єднаний центр з координації пошуку та звільнення незаконно полонених.
Якщо ви стали свідком того, що російські окупанти беруть у полон українців, негайно телефонуйте або пишіть:
|Фото: Центр протидії дезінформації при РНБО
Цілодобові лінії: (067) 650 83 32, (098) 087 36 01
Електронна пошта: united.centre.ssu@gmail.com
Нагадаємо, 11 березня російські окупанти взяли у полон мера Мелітополя Івана Федорова.
16 березня Федорова звільнили з російського полону, обмінявши його на дев'ятьох російських солдат-строковиків.
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