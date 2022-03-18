Не прив’язувати до стовпа: що робити, якщо ви стали свідком мародерства? Пояснення юриста

Під час війни українці самостійно затримують злодіїв – часто незаконними і небезпечними методами.

Зокрема, 4 березня у Нововолинську помер 38-річний чоловік, якого прив'язали до стовпа через мародерство, повідомляє Zaxid.net.

У юридичній компанії "Міллер" пояснили, як насправді потрібно поводитися з мародерами, які заходи можна вжити самостійно, і яке покарання передбачає закон.

"Соцмережі нині рясніють відео та фотографіями, на яких громадяни самотужки затримують мародерів та піддають їх самосуду.

Найчастіше – прив'язують до електроопор на загальний огляд. З моральної точки зору можна зрозуміти такі дії людей", – кажуть у фірмі.

Фото: Milkos /Depositphotos

Однак юристи наголошують, що такі дії порушують закон і можуть призвести до нових злочинів, коли сам мародер стане потерпілим.

Чи будь-яка крадіжка є мародерством?

Відповідь: ні.

За статтею 432 Кримінального кодексу, мародерство – це викрадення речей вбитих чи поранених на полі бою.

Проте в умовах війни під "мародерством" розуміють крадіжки, вчинені не лише на полі бою, але й на інших територіях під час воєнного стану.

Саме така позиція викладена у Законі України "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за мародерство".

Чи можуть громадяни затримувати мародерів?

Відповідь: так.

Кожен, хто застав людину при замаху, вчиненні або безпосередньо після вчинення крадіжки, має право її затримати (ст. 207 КПК України).

"Про факт виявлення злочину та затримання підозрюваного потрібно оперативно повідомити правоохоронців або доставити затриманого до відділку", – наголошують юристи.

Як правильно фіксувати обставини злочину?

Відповідь: зробити фото або зняти відео.

Це допоможе довести, що людина скоїла кримінальне правопорушення.

Наприклад,можна зафіксувати, як мародер намагається проникнути у приміщення або вже виносить майно з нього.

При цьому важливо намагатися зняти не лише обличчя самого мародера, але й майно, яке він намагався вкрасти.

Усі викрадені речі потрібно також передати правоохоронцям.

Чи можна застосовувати фізичну силу під час затримання?

Відповідь: так.

Найімовірніше, людина, яку ви спробуєте затримати, буде чинити опір та намагатися будь-яким чином уникнути відповідальності.

Однак фізична сила повинна бути адекватною та співрозмірною обставинам.

Тобто якщо злочинець підняв руки та здався, то немає необхідності бити його при затриманні.

"Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за умисне вбивство та умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення заходів при затриманні злочинця (ст. 118 та ст. 124 КК України).

Кримінальна відповідальність за спричинення легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень особі у разі її затримання громадянами не передбачена. Аналогічна позиція визначена у ст. 38 КК України", – наголошують у фірмі "Міллер".

Яка відповідальність за мародерство?

Під час війни Верховна Рада посилила відповідальність за мародерство, розбій, пограбування тощо.

Відтепер за злочини, вчинені в умовах воєнного стану, передбачене таке покарання:

крадіжка (таємне викрадення чужого майна) – від 5 до 8 років позбавлення волі;

позбавлення волі; грабіж (відкрите викрадення чужого майна) – від 7 до 10 років позбавлення волі;

позбавлення волі; розбій (напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством) – від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

позбавлення волі з конфіскацією майна; вимагання (вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дій майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами) – від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна;

позбавлення волі з конфіскацією майна; привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем – від 5 до 8 років позбавлення волі.

"Ми не знаємо, скільки будемо жити в умовах воєнного стану. Цей час особливо вимагає дотримання законів, як українських, так і міжнародних…

І тут важливо, щоб дії, спрямовані на запобігання таким проявам та затримання порушників, не створювали нових злочинів та підґрунтя для притягнення законослухняних громадян до кримінальної відповідальності", – наголошує адвокат кримінальної практики Ілля Воробйов.

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