МОН продовжило реєстрацію на ЗНО-2022

В Україні продовжили реєстрацію на основну сесію Зовнішнього незалежного оцінювання до 9 квітня.

​Про це міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив у Telegram.

"Сьогодні я підписав наказ, яким внесено зміни до Календарного плану проведення та організації Зовнішнього незалежного оцінювання у 2022 році. Відтепер реєстрація учасників ЗНО-2022 триватиме до 9 квітня", – розповів Шкарлет.



Нагадаємо, реєстрація на ЗНО мала тривати до 9 березня.

Фото: monkeybusiness/Depositphotos

Основна сесія ЗНО-2022 повинна відбутися з 23 травня по 17 червня.

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