Кохання і війна: на Тернопільщині поліціянт освідчився своїй дівчині на блокпості

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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9 березня 2022

На Тернопільщині поліціянт роти особливого призначення освідчився своїй дівчині на блокпості.

Вона сказала "так", повідомляє Національна поліція.

Вікторія прямувала до Тернополя з Львівщини і не здогадувалася, що на одному з блокпостів біля міста на неї чекає сюрприз. 

Правоохоронці зупинили автомобіль, яким їхала дівчина, і почали перевіряти його.

 Фото: Національна поліція/Telegram

Тоді поліціянт став на коліно та попросив свою обраницю вийти за нього. 

"Вже після такого бажаного "так" обоє щасливих людей отримали статус наречених. 

Сила справжніх почуттів потужніша за будь-яку зброю, віримо, що любов переможе війну!", – кажуть у Нацполіції.

Нагадаємо, раніше у забарикадованій міськраді на Рівненщині одружилася пара нацгвардійців.

Загалом за період війни в Україні побралися майже 4 тисячі пар.

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