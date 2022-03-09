Кохання і війна: на Тернопільщині поліціянт освідчився своїй дівчині на блокпості

На Тернопільщині поліціянт роти особливого призначення освідчився своїй дівчині на блокпості.
Вона сказала "так", повідомляє Національна поліція.
Вікторія прямувала до Тернополя з Львівщини і не здогадувалася, що на одному з блокпостів біля міста на неї чекає сюрприз.
Правоохоронці зупинили автомобіль, яким їхала дівчина, і почали перевіряти його.
|Фото: Національна поліція/Telegram
Тоді поліціянт став на коліно та попросив свою обраницю вийти за нього.
"Вже після такого бажаного "так" обоє щасливих людей отримали статус наречених.
Сила справжніх почуттів потужніша за будь-яку зброю, віримо, що любов переможе війну!", – кажуть у Нацполіції.
Нагадаємо, раніше у забарикадованій міськраді на Рівненщині одружилася пара нацгвардійців.
Загалом за період війни в Україні побралися майже 4 тисячі пар.
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