Як розпізнати диверсанта: пояснення від Центру народного спротиву

Групи диверсантів сьогодні "працюють" на всій території України, більшість з них – українці.

Зрадників затримують, коли ті намагаються здати позиції ЗСУ чи влаштувати теракт.

У Центрі народного спротиву пояснили, як розпізнати людей, які можуть належати до диверсійно-розвідувальних груп.

Характерні особливості груп ДРГ або окремої людини, яка є диверсантом:

уникає натовпу, зберігає дистанцію між людьми, уникає зорового контакту;

вивчає схеми руху та розклад громадського транспорту, транспорту приміського сполучення, затримується біля них довше за інших;

погано знає навколишню місцевість, не орієнтується в назвах вулиць, питає, як пройти в певне місце. Погано орієнтується в географії району;

часто використовують залізничний транспорт;

для пересування місцевістю використовують фургони, мікроавтобуси, позашляховики;

можуть діяти групами по 10 осіб чи підгрупами з 3 осіб;

винаймають квартири для проживання.

Диверсанти у київському метро. Фото поліції

У Центрі просять бути пильними та не вдаватися до зайвих підозр, оскільки у містах перебуває значна кількість біженців та переселенців, які можуть погано орієнтуватися на місцевості.

Трапляються випадки, коли люди підозрюють одне одного в диверсійній дільності. Так у Тернополі двоє чоловіків викликали поліцію, звинувачуючи один одного у співпраці з ворогом. Жоден з них диверсантом не виявився.

Якщо ви помітили підозрілу особу, враховуйте ситуацію у комплексі.

Не намагайтесь самотужки нікого затримувати, повідомте інформацію в офіційний телеграм-бот СБУ @stop_russian_war_bot або зателефонуйте 102.

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