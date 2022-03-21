У МОН розповіли, скільки дітей-переселенців долучилися до навчання

Яна Осадча журналіст
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21 березня 2022

Станом на 21 березня 2022 року до навчання приступили майже 3 мільйони учнів.

Понад 44 тисяч учнів-переселенців долучилися до навчання в інших регіонах країни, куди були змушені переїхати через бойові дії, повідомив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Лідером серед областей, які організували навчання для тимчасово переміщених дітей, стала Львівщина. Там знову сіли за парти 11 тис. школярів.

"Нагадаю, що за згодою одного з батьків, діти, які тимчасово внутрішньо переміщені, мають можливість долучитися до навчання в школі за місцем тимчасового проживання", – сказав Шкарлет.

 Фото: weha/Depositphotos

Загалом, в 11 областях країни організували дистанційне навчання. Наразі в такому режимі працюють понад 10 тис. закладів освіти.

У понад 500 школах тривають канікули, а у 2,4 тис. освітній процес призупинили.

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