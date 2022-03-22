Американський виш відкриває безкоштовну програму для учнів з України у пам’ять про загиблу харків’янку

Кафедра математики Массачусетського технологічного інституту організовує безкоштовний освітній проєкт для старшокласників з України у пам'ять про загиблу студентку і волонтерку з Харкова Юлію Здановську.

Про це повідомили на сайті кафедри університету.

Проєкт назвали "Мрія Юлії" та присвятили його 21-річній Юлії Здановській, українській студенці, срібній призерці Європейської олімпіади з математики для дівчат 2017 року.

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Дівчина загинула у рідному місті внаслідок ракетного обстрілу Харкова окупантами на початку березня.

Фото: Кафедра математики Массачусетського технологічного інституту

"Юліїна мрія – це безплатна програма для розвитку математики та досліджень, що призначена для обдарованих школярів (9-11 класи) з України", – розповіли в університеті.

Проєкт буде втілено в рамках програми досліджень математики, техніки та природничих наук для старшокласників Массачусетського технологічного інституту.

Програма розрахована для обдарованих школярів 9-11 класів і буде доступна українською, російською та англійською мовами.

Учні будуть збиратися онлайн та вивчати поглиблені математичні теми, що виходять за межі шкільної програми.

Також школярі матимуть змогу працювати над дослідницькими проєктами під керівництвом університетських наставників з-поміж аспірантів факультету математики Массачусетського технологічного інституту та спеціалістів з математики.

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Як взяти участь у проєкті?

Згідно з умовами програми, заявку на участь можна подати до 12 квітня.

Також до заявки необхідно додати своє розв'язання набору математичних задач. Їх можна знайти за посиланням.

Відповіді до задач дозволяють писати українською, російською чи англійською мовами; їх можна надрукувати або написати від руки та відсканувати.

Важливо! Учнів просять писати не лише відповіді на завдання, але й докази, часткові рішення/результати/ідеї, якщо не можете повністю вирішити завдання.

"Окрім процесу вступу, ваші рішення будуть використані, щоб вирішити, які проєкти будуть вам найбільше пасувати, якщо вас приймуть", – йдеться в описі умов вступу на програму.

Рішення бажано надсилати у форматі PDF під назвою "Прізвище-рішення.pdf".

При вирішенні завдання дозволяють користуватися калькуляторами, комп’ютерами, книгами та Інтернетом, але тільки не допомогою інших людей.

"Якщо ви переглядаєте книги чи інтернет-сайти, будь ласка, дайте нам посилання", – додали організатори.

Всього потенційним учасникам програми пропонують вирішити п'ять завдань. Учнів закликають розв'язати якомога більше з них.

При цьому організатори запевнили, що варто подаватися і тим, хто повністю або частково вирішив принаймні три (для учнів 10-11 класів) і принаймні дві (для учнів 9 класів) задачі.

Перші заняття розпочнуться наприкінці квітня. Програма розрахована на період до літа та осені 2022 року з можливим продовженням до весни 2023 року.

Контактною особою та координатором програми "Мрія Юлії" є Дмитро Матвієвський.

Для зв'язку є e-mail: yuliasdream@mit.edu.

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