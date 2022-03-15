В Україні ще не визначили порядок вступу до вишів в умовах бойових дій

Наразі в Україні немає нормативних документів, які б визначали порядок вступу абітурієнтів у вищі навчальні заклади.

Як буде проходити вступна кампанія та чи проводитимуть взагалі якісь іспити для охочих вступити у виші, поки невідомо, повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет запропонував скасувати зовнішнє незалежне оцінювання через війну з Росією.

У зв’язку з цим до Центру надходять запити від абітурієнтів та їхніх батьків щодо пробного та звичайного ЗНО, вступу у виші та магістратури.

Фото: belchonock/Depositphotos

У центрі зазначили, що наразі в Україні розробляють Порядок зарахування до закладів вищої освіти у 2022 році, тобто документ, в якому детально викладуть процедуру вступу.

"Щойно такий документ буде напрацьовано, ми обов’язково розмістимо його на своєму сайті та поінформуємо всіх учасників освітніх оцінювань про те, як саме відбуватиметься вступна кампанія", – запевняють в центрі.

Освітяни зазначають, що оскільки пробне ЗНО, яке в Україні платне, цьогоріч скасували, то необхідно визначити порядок повернення коштів людям.

Яким чином повернуть кошти, наразі невідомо.

У центрі кажуть, що значна кількість учасників пробного ЗНО ініціюють перерахунок коштів на потреби держави.

Наразі розробляють онлайн-форму, з допомогою якої можна буде перерахувати кошти за пробне ЗНО в один з фондів для підтримки України.

"Ті учасники, які готові будуть віддати кошти у зазначений фонд, повідомлять про своє бажання через форму, для інших – повернення коштів відбуватиметься відповідно до спеціальної процедури", – кажуть у відомстві.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти та науки говорили, що скоріш за все вступні іспити у виші також скасують.

Львівські освітяни звернулися у МОН та парламент України з проханням не відмовлятися від проведення ЗНО у 2022 році.

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