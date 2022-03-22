Університети працюють у більшості областей попри війну – Шкарлет

Вікторія Андрєєва
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22 березня 2022

Вищі навчальні заклади працюють у дистанційній або змішаній формі у 15 областях України. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. 

"Всупереч найскладнішому часу в Україні ми продовжуємо здійснювати освітній процес там, де дозволяє безпекова ситуація", – пояснив очільник міністерства. 

Він додав, що університети у двох регіонах працюють частково. У 4 областях виші поки що на канікулах, а в одній області навчальний процес призупинено. 

Схожа ситуація у закладах фахової передвищої освіти:

  • у 19 областях – працюють;
  • у чотирьох – частково не працює;
  • не проводиться навчання лише в одній області. 
  Mikael Kristenson / Unsplash

Освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дистанційно відновили у 14 областях України, у 7 – працює частково. Але в 4 областях училища зараз не працюють через активні бойові дії. 

Сергій Шкарлет закликав студентів оберігати свій фронт у цій війні – навчатися та продовжувати формувати майбутнє нашої держави. 

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