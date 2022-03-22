Університети працюють у більшості областей попри війну – Шкарлет

Вищі навчальні заклади працюють у дистанційній або змішаній формі у 15 областях України. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет.
"Всупереч найскладнішому часу в Україні ми продовжуємо здійснювати освітній процес там, де дозволяє безпекова ситуація", – пояснив очільник міністерства.
Він додав, що університети у двох регіонах працюють частково. У 4 областях виші поки що на канікулах, а в одній області навчальний процес призупинено.
Схожа ситуація у закладах фахової передвищої освіти:
- у 19 областях – працюють;
- у чотирьох – частково не працює;
- не проводиться навчання лише в одній області.
|Mikael Kristenson / Unsplash
Освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дистанційно відновили у 14 областях України, у 7 – працює частково. Але в 4 областях училища зараз не працюють через активні бойові дії.
Сергій Шкарлет закликав студентів оберігати свій фронт у цій війні – навчатися та продовжувати формувати майбутнє нашої держави.
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