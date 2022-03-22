Університети працюють у більшості областей попри війну – Шкарлет

Вікторія Андрєєва
8875
22 березня 2022

Вищі навчальні заклади працюють у дистанційній або змішаній формі у 15 областях України. Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. 

"Всупереч найскладнішому часу в Україні ми продовжуємо здійснювати освітній процес там, де дозволяє безпекова ситуація", – пояснив очільник міністерства. 

Він додав, що університети у двох регіонах працюють частково. У 4 областях виші поки що на канікулах, а в одній області навчальний процес призупинено. 

Реклама:

Схожа ситуація у закладах фахової передвищої освіти:

  • у 19 областях – працюють;
  • у чотирьох – частково не працює;
  • не проводиться навчання лише в одній області. 
  Mikael Kristenson / Unsplash

Освітній процес у закладах професійної (професійно-технічної) освіти дистанційно відновили у 14 областях України, у 7 – працює частково. Але в 4 областях училища зараз не працюють через активні бойові дії. 

Сергій Шкарлет закликав студентів оберігати свій фронт у цій війні – навчатися та продовжувати формувати майбутнє нашої держави. 

Вас також може зацікавити:

Україну прийняли до мовного простору ЄС: що це означає

У МОН розповіли, скільки дітей-переселенців долучилися до навчання

Реклама:

МОН визнало вибори президента НаУКМА й підписало контракт з Квітом

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


Реклама:


Реклама:
 782
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2361
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3115
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат