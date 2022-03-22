Україну прийняли до мовного простору ЄС: що це означає

Генеральна асамблея Європейської федерації національних мовних інституцій (EFNIL) одноголосно ухвалила рішення надати Україні статус асоційованого члена EFNIL.

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"Сьогодні фронт боротьби за Україну – це і фронт утвердження української мови. Тому для нас велика честь приєднатися до континентальної родини мовних інституцій", – розповів омбудсмен.

EFNIL об’єднує національні мовні інституції країн-членів ЄС. Основні завдання – контроль за дотриманням мовного законодавства, захист державних мов, збір матеріалів про мовну політику в ЄС, заохочення до вивчення офіційних європейських мов задля мовного та культурного розмаїття в ЄС.

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За словами омбудсмена, з членством в EFNIL Україна отримує можливість формувати стратегію законодавчого захисту державної мови як майбутньої мови Європейського Союзу.

"У цей непростий для України час нам дуже важлива підтримка провідних мовних інституцій Європи – наших міжнародних партнерів", – підкреслив Кремінь.

В умовах війни з РФ боротьба за мову для України – це боротьба за самоідентичність української нації.

Мовний омбудсмен підкреслив, що свідомий перехід громадян на українську – це ефективний захист інформаційного поля, а всебічний розвиток мови – захист національних інтересів та спосіб протидіяти країні-агресору, боротьба за нашу незалежність.

Кремінь, виступаючи на засіданні Генеральній асамблеї EFNIL, повідомив європейських партнерів про ворожу політику геноциду та лінгвоциду, яку веде РФ.

"Так, у щойно окупованих російськими військами Донецькій та Луганській областях вороги продовжують політику деукраїнізації.

Повідомляючи про відновлення навчального процесу в школах, окупанти наголошують, що такі предмети, як "українська мова", "українська література" та "історія України" вивчатися не будуть", – зазначив мовний омбудсмен.

У засіданні Генеральній асамблеї EFNIL взяли участь керівники національних мовних інституцій таких країн:

Латвійської Республіки,

Литовської Республіки,

Швеції,

Республіки Словенія,

Угорщини,

Ісландії,

Німеччини,

Великої Британії,

Фінляндії, Бельгії,

Норвегії,

Італії,

Франції,

Греції,

Румунії,

Данії,

Чеської Республіки,

Люксембургу,

Нідерландів.

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