Майже половина українців розлучились із сім'єю через війну – опитування

Близько 44% українців були вимушені розлучитись зі своєю сім’єю через війну.

За результатами опитування, яке проводила соціологічна група "Рейтинг" 19 березня 2022 року, найбільше розділені з рідними жителі сходу України – 54%, а найменше – заходу (39%).

Найбільше розставання із сім’єю зазнала молодь 18-35 років – 50%. Подібні випадки часті й для інших вікових категорій, зокрема 42% людей від 36-50 років та 41% людей віком від 51 року зараз перебувають далеко від рідних.

"Розділення з сім’єю не з власної волі – це психологічно важке випробування, особливо під час війни, яка формує невизначеність майбутнього возз’єднання родини" – кажуть соціологи.

Фото: palinchak/ Depositphotos

Окрім розлучень із сім’єю, 19% українців були вимушені покинути своє місце проживання. Найбільше серед таких людей жителів сходу України. При цьому 93% з них планують неодмінно повернутися додому із закінченням війни.

"План повернення" – це міцна підтримуюча сила в складній, невизначеній ситуації війни. Багато хто не знає, чим він буде займатися після війни, якими ми будемо, але ціль – повернутися додому стабілізує, знижує невизначеність і робить життя таким, що має сенс при багатьох вже не так актуальних сенсах", – зазначають у дослідженні.

Попри це значний відсоток людей не впевнені у стані свого житла. 58% знають, що їх домівки залишились неушкодженими, 10% проінформовані, що будинок зазнав пошкоджень, а 9% переконані, що їх оселю зруйновано.

Результати дослідження

Дослідження також показало, що під час війни рідні почали частіше спілкуватися між собою. Зокрема в період пандемії COVID-19 кількість людей, які постійно спілкувались з рідними, становила 27%, але з початком війни ця цифра зросла до 72%.

Нагадаємо, 93% українців переконані у наші перемозі в війні з Росією, така впевненість притаманна для жителів усіх регіонів України.

Опитування проводилося протягом 19 березня 2022 року.

У ньому взяло участь 1000 респондентів віком від 18 років в усіх областях України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

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