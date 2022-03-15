Більшість українців зовсім не готові віддавати Крим та Донбас. Опитування

Михайло Загородній
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15 березня 2022

86% українців вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу. 80% виступають за повернення Криму.

Про це свідчить опитування соціологічної групи "Рейтинг", яке провели 12-13 березня.

Підтримку деокупації Донбасу та Криму висловлюють жителі усіх областей нашої країни, також вона помітно зросла з моменту нападу Росії на Україну 24 лютого.

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Зокрема, у 2020 році 73% українців підтримували повернення окупованих територій Донбасу усіма можливими способами. У випадку з Кримом підтримка зросла ще більше – у 2020 році лише 68% підтримували деокупацію півострова.

 80% виступають за повернення Криму

Повернення окупованих українських територій традиційно сильніше підтримує молодь віком від 18-35 років: Донбас – 88% і Крим 82%. Однак сильного розриву з іншими віковими категоріями опитуваних немає, для прикладу серед українців 51+ ці показники становлять 83% і 79% відповідно.

 86% українців вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу

Згідно з опитуванням, більша частина респондентів – 56% – вважають, що РФ прагне знищити український народ. 

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. 

Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. 

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