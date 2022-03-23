Батькам радять зробити дітям інформаційні бірки: які дані вказати

Батькам та дорослим під час війни в Україні необхідно зробити все, аби убезпечити дітей.
На випадок, якщо дитина загубиться та потребуватиме медичної допомоги, у неї обов'язково має бути при собі спеціальна інформаційна бірка.
Про це заявила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі телемарафону UAразом.
Така бірка допоможе іншим людям знайти рідних дитини та подбати про її возз'єднання з сім'єю, а лікарям – надати їй медичну допомогу у разі потреби.
|Sodel_Vladyslav/Depositphotos
"Звертаюся зараз до всіх батьків, до всіх дорослих! Маєте потурбуватися про те, щоб у разі травми чи в разі, якщо дитині знадобиться медична допомога, у дитини із собою була вся необхідна інформація про неї, якщо батьків не виявиться поруч", – наголосила Герасимчук.
Бірка має містити таку інформацію:
- прізвище, ім'я, по-батькові дитини;
- номери телефонів батьків та/або інших родичів;
- адреси проживання;
- група крові;
- відомості про хронічні захворювання, якщо такі є.
Таку бірку можна виготовити самостійно і повісити дитині на шию або на руку, покласти в усі кишені одягу чи в рюкзак.
Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації пояснила, що вказані дані можуть прискорити надання медичної допомоги дитині.
Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що впродовж 28 днів війни російські окупанти вбили 121 дитину.
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