Батькам радять зробити дітям інформаційні бірки: які дані вказати

Батькам та дорослим під час війни в Україні необхідно зробити все, аби убезпечити дітей.

На випадок, якщо дитина загубиться та потребуватиме медичної допомоги, у неї обов'язково має бути при собі спеціальна інформаційна бірка.

Про це заявила радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук в ефірі телемарафону UAразом.

Така бірка допоможе іншим людям знайти рідних дитини та подбати про її возз'єднання з сім'єю, а лікарям – надати їй медичну допомогу у разі потреби.

Sodel_Vladyslav/Depositphotos

"Звертаюся зараз до всіх батьків, до всіх дорослих! Маєте потурбуватися про те, щоб у разі травми чи в разі, якщо дитині знадобиться медична допомога, у дитини із собою була вся необхідна інформація про неї, якщо батьків не виявиться поруч", – наголосила Герасимчук.

Бірка має містити таку інформацію:

прізвище, ім'я, по-батькові дитини;

номери телефонів батьків та/або інших родичів;

адреси проживання;

група крові;

відомості про хронічні захворювання, якщо такі є.

Таку бірку можна виготовити самостійно і повісити дитині на шию або на руку, покласти в усі кишені одягу чи в рюкзак.

Радниця-уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації пояснила, що вказані дані можуть прискорити надання медичної допомоги дитині.

Нагадаємо, в Офісі генпрокурора повідомили, що впродовж 28 днів війни російські окупанти вбили 121 дитину.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.