Фармацевтка отримала серйозні травми обличчя від обстрілів у Харкові. ФОТО

Вікторія Андрєєва
16984
24 березня 2022

Через обстріли Харкова окупантами фармацевтка Ніна Жук отримала серйозні травми обличчя. 

У день інциденту спеціалістка працювала на зміні в аптеці.

Наслідки обстрілів для медпрацівниці показали у Міністерстві охорони здоров'я. 

Обличчя жінки вкрите порізами, які вона отримала через бомбардування.

 Фото МОЗ

"На жаль, дана світлина – далеко не перший і не єдиний доказ, що окупанти порушують усі міжнародні конвенції та доктрини. Доказ жорстокості, підлості та антигуманності", – підкреслили у міністерстві.

Через значні порізи обличчя на жінку чекає довга реабілітація. До списку необхідних процедур входять:

  • лікування та протезування;
  • пластична хірургія; 
  • допомога мамолога тощо.

У МОЗ зазначили, що серед медиків багато супергероїв, які виконують свою роботу, щохвилинно рятуючи життя. Деякі з них живуть в аптеках або лікарнях, тому що через війну втратили дім. 

Вони готові допомагати іншим попри тотальну небезпеку – у Харкові, Херсоні, Бердянську, Каховці та багатьох інших населених пунктах.

Вас також може зацікавити:

На Донеччині 200 тис. людей не мають доступу до води – Денісова

Як українці адаптуються до життя в умовах війни? Опитування

МОЗ просить українців повідомляти про завищення цін на ліки в аптеках

У Києві поновлять планові операції – КМДА

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 16714
Суспільство

Маленького Дмитрика більше немає. Спогади бігуна з Чернігова, який втратив сина через обстріли окупантів

Наталія Найдюк
 12801
Суспільство

"Щоб Україні зберегти незалежність, треба розвалити рашку". Записки із Харкова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Олександр Лапшин
 0
Здоров'я

Перехід на "літній" час: як переведення годинників впливає на організм

Дарія Поперечна

Головне на сайті


Суспільство

Маленького Дмитрика більше немає. Спогади бігуна з Чернігова, який втратив сина через обстріли окупантів

Наталія Найдюк
Синонім до слова "гівно": українці закликають бойкотувати Червоний Хрест
Перетворився на попіл: українців просять допомогти врятувати тварин з екопарку на Київщині
У 5 регіонах України скасували "червону" зону СОVID-19
На Київщині запустили чат-бот для пошуку зниклих людей
Як врятувати себе та тварин під час хімічної атаки
Суспільство

"Щоб Україні зберегти незалежність, треба розвалити рашку". Записки із Харкова. ФОТОРЕПОРТАЖ

Олександр Лапшин
Здоров'я

Перехід на "літній" час: як переведення годинників впливає на організм

Дарія Поперечна