Фармацевтка отримала серйозні травми обличчя від обстрілів у Харкові. ФОТО

Через обстріли Харкова окупантами фармацевтка Ніна Жук отримала серйозні травми обличчя.

У день інциденту спеціалістка працювала на зміні в аптеці.

Наслідки обстрілів для медпрацівниці показали у Міністерстві охорони здоров'я.

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Обличчя жінки вкрите порізами, які вона отримала через бомбардування.

Фото МОЗ

"На жаль, дана світлина – далеко не перший і не єдиний доказ, що окупанти порушують усі міжнародні конвенції та доктрини. Доказ жорстокості, підлості та антигуманності", – підкреслили у міністерстві.

Через значні порізи обличчя на жінку чекає довга реабілітація. До списку необхідних процедур входять:

лікування та протезування;

пластична хірургія;

допомога мамолога тощо.

У МОЗ зазначили, що серед медиків багато супергероїв, які виконують свою роботу, щохвилинно рятуючи життя. Деякі з них живуть в аптеках або лікарнях, тому що через війну втратили дім.

Вони готові допомагати іншим попри тотальну небезпеку – у Харкові, Херсоні, Бердянську, Каховці та багатьох інших населених пунктах.

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