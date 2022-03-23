МОЗ просить українців повідомляти про завищення цін на ліки в аптеках

Міністерство охорони здоров’я закликає мережі аптек не підвищувати ціни, поки триває війна.
Звернення МОЗ опублікувало у Facebook.
Також у міністерстві просять повідомляти про різке подорожчання ліків в аптеках. Зробити це можна декількома способами.
- Сповістити Держслужбу з лікарських засобів та контролю за наркотиками, яка контролює ціни на ліки під час воєнного стану.
Телефон: +380 (44) 422-55-77
Пошта: dls@dls.gov.ua
|Фото: garyphoto/Depositphotos
- Повідомити Держпродспоживслужбу або ж її місцеві органи, які контролюють ціни на критично важливі товари під час війни.
Телефон: +380 (50) 230 04 28, +380 (96) 000 98 23
Пошта: info@dpss.gov.ua
За допомогою чат-бота у через чат-бот у Telegram: @derzhspozhivsluzhba_bot.
Нагадаємо, в Україні заборонили 39 лікарських препаратів, які виготовляли в Білорусі, з території якої війська РФ ведуть наступ та запускають ракети.
Також на період військового стану в Україні інсулін для пацієнтів відпускатимуть безкоштовно, кошти на це повністю компенсують із держбюджету.
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