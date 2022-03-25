Україна розірвала всі угоди з Росією в галузі освіти і науки

Діана Кречетова
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25 березня 2022

Кабінет міністрів погодив розірвання з Росією угод в галузі освіти та науки.

Уряд ухвалив постанову "Про денонсацію Угод в галузі освіти та науки з Російською Федерацією" 24 березня, повідомило Міністерство освіти та науки України.

Глава відомства Сергій Шкарлет наголосив, що через безпрецедентну військову агресію РФ проти України перспективи налагодження співпраці у межах виконання двосторонніх угод – відсутні.

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"У зв'язку з безпрецедентним проявом відкритої, жорстокої широкомасштабної агресії російської федерації проти України, атаками на українські міста, жорстокими вбивствами цивільного населення, руйнуванням і пошкодженням житлових будинків, закладів освіти та закладів охорони здоров’я, співробітництво в галузі освіти та науки з країною-агресором повністю припинено", – підкреслив міністр.

Daboost/Depositphotos

Зокрема, йдеться про припинення дії трьох угод:

  • угоди від 26 липня 1995 року в галузі культури, науки та освіти (Москва);
  • угоди про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту та вчені звання від 26 травня 2000 року (Москва);
  • угоди про співробітництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації від 21 червня 2002 року (Харків). 

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