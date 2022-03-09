Росія більше не буде спостерігачем в організації з ядерних досліджень в ЄС – МОН

Європейська організація з ядерних досліджень (CERN) призупинила співпрацю з Росією, засудивши військове вторгнення в Україну.

Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

​"Європейська організація з ядерних досліджень CERN зупинила співпрацю з Російською Федерацією та її установами і скасувала статус спостерігача для РФ", – розповів глава МОН.

Натомість, за його словами, CERN сприятиме всім ініціативам підтримки українських співробітників та української наукової діяльності в галузі фізики високих енергій.

Diegograndi/Depositphotos

"CERN був заснований після Другої світової війни, щоб об’єднати нації та людей для мирного пошуку науки.

Ця агресія суперечить всьому, за що виступає Організація. CERN продовжуватиме підтримувати свої основні цінності наукового співробітництва через кордони як рушійного механізму миру", – підкреслили в організації.

CERN (Conseil Europen pour la Recherche Nucleaire) – це Європейська організація з ядерних досліджень, розташована у Швейцарії на кордоні з Францією.

CERN є найбільшою у світі лабораторією фізики високих енергій, де розміщується Великий адронний колайдер – найбільший експериментальний прискорювач частинок.

Зазначимо, Україна є асоційованим членом у CERN із 2016 року.

Нагадаємо, Комісія ЄС призупиняє співпрацю з Росією у сфері досліджень та інновацій.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.