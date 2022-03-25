Усі школярі зможуть закінчити навчальний рік – Шкарлет

Усі школярі зможуть отримати документ про завершення навчального року.

Про це повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, зазначивши, що це стосується і тих, хто вимушено змінив школу через евакуацію чи виїзд за кордон.

"Усі діти, які навчаються зараз не у своїх рідних школах, а також за кордоном, отримають документ про завершення навчального року", – зазначив він.

Школярам будуть зараховані усі отримані оцінки незалежно від форми навчання (очного, дистанційного, екстернату), а також у будь-якому закладі, зокрема в приватній школі.

Фото: PantherMediaSeller /Depositphotos

Міносвіти наразі співпрацює з кількома приватними школами, які надали безкоштовний доступ до навчання на своїх платформах, які доступні і за кордоном.

Це такі заклади, як Атмосферна школа, Оптіма, Ліко-школа, Академія А-плюс. Вони мають ліцензію від міністерства та їхні атестати є рівноправними із тими, які видаються в державних школах.

На додачу до цього в Україні продовжує працювати "Всеукраїнська школа онлайн", на якій доступні уроки з усіх предметів для учнів 5-11 класів.

Нагадаємо, через бойові дії Верховна Рада спростила ЗНО-2022, скасувала державну підсумкову атестацію та вступні іспити. Натомість у цьому році вступна кампанія проходитиме за спеціальною процедурою.

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