Вимушено переміщені студенти можуть навчатися онлайн в інших університетах: список вишів

Тисячі українських студентів були змушені переїхати до іншого міста або ж країни через війну, а багато університетів у гарячих точках не мають змоги проводити навчання навіть дистанційно.
У зв'язку з цим низка українських вишів пропонують академічну підтримку студентам, які не можуть відвідувати заняття.
Відповідний список оприлюднило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.
"До уваги здобувачів освіти, які внаслідок воєнних дій втратили можливість навчатися у своєму закладі вищої освіти!
|Roschinletter/Depositphotos
Ми публікуємо ЗВО (заклади вищої освіти – ред.), які пропонують академічну підтримку студентів, що змушені були залишити свої домівки чи не можуть відвідувати заняття через загрозу своєму життю", – повідомили у Нацагентстві.
До онлайн-освіти можна доєднатися у таких університетах:
- Національний університет водного господарства та природокористування
- Національний університет "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка"
- Українська Академія Друкарства
- Львівська політехніка
- Волинський національний університет імені Лесі Українки
- Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
- Відокремлений структурний підрозділ "Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки Державного вищого навчального закладу "Український державний хіміко-технологічний університет"
- НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського
- Університет Короля Данила
- Дніпровський державний медичний університет (в тому числі й інтерни)
- Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка
- Національний університет "Острозька академія"
- Хмельницький національний університет
- National Academy of Management
- Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка
- Донецький національний університет імені Василя Cтуса
- Львівська національна академія мистецтв
- Національний лісотехнічний університет України
- Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
- Криворізький національний університет
- Вінницький національний технічний університет
- Національний університет "Одеська юридична академія" НУ "ОЮА"
- Університет Григорія Сковороди в Переяславі
- НТУ "Дніпровська політехніка"
- Прикарпатський Національний Університет Ім.В.Стефаника
- Луцький національний технічний університет
- Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
- Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
- ЧНУ ім. Б. Хмельницького
- Буковинський державний медичний університет
У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти наголосили, що цей список не є вичерпним і він буде регулярно оновлюватися на офіційній сторінці у Facebook.
Вас також може зацікавити:
Випускники університетів зможуть отримати дипломи в цьому році: рішення Кабміну
Освітяни мають право навчати дітей дистанційно, перебуваючи за межами України – омбудсмен
Жодних вступних іспитів до вишів не буде – Міносвіти
МОН визнало вибори президента НаУКМА й підписало контракт з Квітом
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.