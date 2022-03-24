Вимушено переміщені студенти можуть навчатися онлайн в інших університетах: список вишів

Діана Кречетова
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24 березня 2022

Тисячі українських студентів були змушені переїхати до іншого міста або ж країни через війну, а багато університетів у гарячих точках не мають змоги проводити навчання навіть дистанційно.

У зв'язку з цим низка українських вишів пропонують академічну підтримку студентам, які не можуть відвідувати заняття.

Відповідний список оприлюднило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

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Roschinletter/Depositphotos

Ми публікуємо ЗВО (заклади вищої освіти – ред.), які пропонують академічну підтримку студентів, що змушені були залишити свої домівки чи не можуть відвідувати заняття через загрозу своєму життю", повідомили у Нацагентстві.

До онлайн-освіти можна доєднатися у таких університетах:

У  Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти наголосили, що цей список не є вичерпним і він буде регулярно оновлюватися на офіційній сторінці у Facebook. 

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