Вимушено переміщені студенти можуть навчатися онлайн в інших університетах: список вишів

Тисячі українських студентів були змушені переїхати до іншого міста або ж країни через війну, а багато університетів у гарячих точках не мають змоги проводити навчання навіть дистанційно.

У зв'язку з цим низка українських вишів пропонують академічну підтримку студентам, які не можуть відвідувати заняття.

Відповідний список оприлюднило Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти.

"До уваги здобувачів освіти, які внаслідок воєнних дій втратили можливість навчатися у своєму закладі вищої освіти!

Roschinletter/Depositphotos

Ми публікуємо ЗВО (заклади вищої освіти – ред.), які пропонують академічну підтримку студентів, що змушені були залишити свої домівки чи не можуть відвідувати заняття через загрозу своєму життю", – повідомили у Нацагентстві.

До онлайн-освіти можна доєднатися у таких університетах:

У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти наголосили, що цей список не є вичерпним і він буде регулярно оновлюватися на офіційній сторінці у Facebook.

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