Повідомили про техніку окупанта – видаліть чат: рекомендації безпеки від ЦПД

Українці активно передають інформацію про переміщення техніки ворога через канали у Telegram.

У центрі протидії дезінформації при РНБО України закликали видаляти ці чати після надсилання повідомлень.

Це пояснили тим, що на блокпостах окупанти активно перевіряють особисті речі, зокрема смартфони. Рашисти також перевіряють фото та повідомлення в різних месенджерах.

"Ворог уважно слідкує за новими програмами, що допомагають дізнатись, де було розміщено інформацію про місцезнаходження російської зброї та техніки", – додали у центрі протидії дезінформації.

Rafapress / Depositphotos

Якщо бойовики знайдуть повідомлення у телефоні, вони можуть застосувати зброю та позбавити людину життя. Тому варто бути обережним під час передачі інформації та якомога прискіпливіше чистити свій "цифровий слід".

Нагадаємо, у Мінцифрі створили низку зручних Telegram-ботів, де можна не лише "здати" ворога, але й знайти допомогу.

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