На Київщині запустили чат-бот для пошуку зниклих людей

На Київщині запустили чат-бот для пошуку родичів, які не виходять на зв'язок.

Для того, щоб розшукати зниклу людину, користувачам потрібно перейти до чат-боту в Telegram та надіслати необхідну інформацію, повідомляють в поліції Київщини.

При пошуку людини треба зазначити:

Реклама:

свої анкетні дані: прізвище, ім’я, по батькові, дату народження, місце проживання або перебування на даний час, номер контактного телефону;

відомості про зниклих: анкетні дані розшукуваного (П.І.Б.), дату народження, місце проживання, контактний телефон, місце та дату коли ті, кого ви розшукуєте, останній раз виходили на зв'язок чи їхнє місце перебування на момент втрати зв’язку.

"У випадку, якщо ви володієте інформацією про те, що окупанти відібрали у розшукуваного мобільний телефон, зазначте місце такої події та номер викраденого телефону", – кажуть у поліції.

Чат-бот розробила поліція Київщини спільно з Київською обласною військовою адміністрацією, щоб допомогти людям, які через бойові дії втратили зв’язок із рідними.

"Вперше таку практику запровадили в Гостомельській громаді, яка вже дала позитивні результати", – говорять правоохоронці.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.