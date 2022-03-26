Перетворився на попіл: українців просять допомогти врятувати тварин з екопарку на Київщині

Сімейний екопарк "Ясногородка", розташований неподалік від селища Макарів на Київщини, просить допомогти евакуювати тварин.

На сторінці парку публікують фото палаючих споруд парку, чимало тварин загинули, але більшість – живі.

"Наразі нам не вистачає більше власних коштів, парк майже весь перетворився на попіл", – кажуть власники парку.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Сімейний екопарк Ясногородка (@yasnopark)

На території "Ясногородки" утримують велику кількість тварин. Зокрема, 26 видів копитних.



Окрм того там тримають понад 300 страусів та 220 інших птахів. У екопарку також живуть 6 видів приматів, єноти, сурикати та дикобрази.

17 приматів та 23 сухопутні черепахи вже евакуювали.

"Ми хочемо вивезти тварин та прогодувати тих, яких вже вдалося перемістити до безпечних місць", – розповідає керівництво парку.

Номер Інтернет картки екопарку: 5169360017440805.

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