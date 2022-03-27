З 28 березня у Києві відновлюють навчання в дистанційному форматі.
Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.
Заняття почнуть проводити в школах, училищах, коледжах, а також в університетах столиці.
У КМДА зазначають, що заняття під час війни мають на меті не лише здобуття нових знань, але й психологічну підтримку і соціалізацію.
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"Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань", – йдеться в повідомленні.
Акцент у навчанні буде зроблено на засвоєння нових знань, а також на повторенні вже пройденої навчальної програми.
Навчальний процес у Києві було призупинено із 24 лютого, коли Росія напала на Київ та почала бомбардувати місто.
Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що усі школярі зможуть отримати документи про завершення навчального року.
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