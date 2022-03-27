У Києві відновлюють навчання

Михайло Загородній
21468
27 березня 2022

З 28 березня у Києві відновлюють навчання в дистанційному форматі.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський.

Заняття почнуть проводити в школах, училищах, коледжах, а також в університетах столиці.

У КМДА зазначають, що заняття під час війни мають на меті не лише здобуття нових знань, але й психологічну підтримку і соціалізацію.

 Фото: HayDmitriy/Depositphotos

"Воно повинно стати допомогою дитині, а не черговим стресом та хвилюваннями – без негативних оцінок та домашніх завдань", – йдеться в повідомленні.

Акцент у навчанні буде зроблено на засвоєння нових знань, а також на повторенні вже пройденої навчальної програми.

Навчальний процес у Києві було призупинено із 24 лютого, коли Росія напала на Київ та почала бомбардувати місто.

Нагадаємо, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що усі школярі зможуть отримати документи про завершення навчального року.

Вас також може зацікавити:

У МОН розповіли, скільки дітей-переселенців долучилися до навчання

Україна розірвала всі угоди з Росією в галузі освіти і науки

Університет в Тайвані пропонує 10 стипендій для студентів та викладачів з України

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 56190
Суспільство

“Лишила ключ сусідці, а через день її знайшли мертвою”: історії українок з евакуаційного автобуса

Вікторія Андрєєва
 37010
КУЛЬТУРА

Переможці "Оскар – 2022": тріумф "Дюни", "Короля Річарда" та інші нагороди

Діана Кречетова , Олена Барсукова , Дарія Поперечна
 32084
Суспільство

Молилися Богу, щоб дожити до ранку. Як вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру

Антон Черничко

Головне на сайті


Суспільство

“Лишила ключ сусідці, а через день її знайшли мертвою”: історії українок з евакуаційного автобуса

Вікторія Андрєєва
Сергій Квіт склав повноваження голови НАЗЯВО. Кого призначать натомість?
Львівські лікарі під час повітряної тривоги видалили пухлину 7-річному хлопчику
Чому російська культура – це отрута? Три аргументи від Мінкульту
Підпалив і здався: на Закарпатті палій трави сам викликав поліцію та ДСНС
Марш матерів: у містах світу вшановують пам’ять загиблих дітей в Україні. ФОТО
КУЛЬТУРА

Переможці "Оскар – 2022": тріумф "Дюни", "Короля Річарда" та інші нагороди

Діана Кречетова , Олена Барсукова , Дарія Поперечна
Суспільство

Молилися Богу, щоб дожити до ранку. Як вихователька з Чернігова врятувала 30 дітей із реабілітаційного центру

Антон Черничко