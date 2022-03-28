143 дитини загинули через війну в Україні, 216 – поранено

На території України через воєнну агресію Росії загинуло 143 дитини, а 216 зазнали поранень різної важкості.
Про це повідомили ювенальні прокурори 28 березня.
За минулу добу загарбники вбили 4 дитини.
Окупанти розстріляли села Ізюмського району Харківської та Луганської областей 27 березня. Внаслідок обстрілів загинуло 3 дитини та 3 отримали поранення.
|Nastyaofly / Depositphotos
Рашисти поранили ще одну дитину у Фастівському районі на Київщині
У лікарні від поранень помер 15-річний підліток на Херсонщині.
У Сумській області військова техніка наїхала на авто, в якому перебувала сім'я. 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.
Російські військові продовжують бомбардувати заклади освіти. Вони пошкодили 733 школи та повністю зруйнували 74.
Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.
Дані не остаточними, оскільки окупанти продовжують воєнні дії на території України.
Вас також може зацікавити:
Що не варто писати у месенджерах в умовах війни? Поради
Луганський медуніверситет через агресію РФ переїхав на Рівненщину
Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.