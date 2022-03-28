143 дитини загинули через війну в Україні, 216 – поранено

Вікторія Андрєєва
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28 березня 2022

На території України через воєнну агресію Росії загинуло 143 дитини, а 216 зазнали поранень різної важкості. 

Про це повідомили ювенальні прокурори 28 березня. 

За минулу добу загарбники вбили 4 дитини.

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Окупанти розстріляли села Ізюмського району Харківської та Луганської областей 27 березня. Внаслідок обстрілів загинуло 3 дитини та 3 отримали поранення.

 Nastyaofly / Depositphotos

Рашисти поранили ще одну дитину у Фастівському районі на Київщині 

У лікарні від поранень помер 15-річний підліток на Херсонщині. 

У Сумській області військова техніка наїхала на авто, в якому перебувала сім'я. 15-річний підліток отримав травми, а його батько помер у лікарні.

Російські військові продовжують бомбардувати заклади освіти. Вони пошкодили 733 школи та повністю зруйнували 74. 

Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській областях та місті Київ.

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Дані не остаточними, оскільки окупанти продовжують воєнні дії на території України.

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