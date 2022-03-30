З розбомбленого екопарку під Києвом почали евакуювати тварин

Російські окупанти під Києвом майже знищили сімейний екопарк "Ясногородка". Частина тварин, для яких ферма слугувала прихистком, загинули. Але евакуація решти уже розпочалась.

Про це повідомили власники екопарку та громадська організація UAnimals, яка допомагає евакуювати тварин.

Волонтерка UAnimals Ольга Чевганюк розповіла "УП.Життя", яка ситуація в екопарку зараз та скільки тварин вже вдалося вивезти.

"За вчора (29 березня – ред.) вивезли близько 15 тварин. Це п'ять лам, декілька альпак та дуже рідкісних красивих рожевих пеліканів", – зазначила Чевганюк.

Фото: Сімейний екопарк "Ясногородка"

Вже 30 березня волонтери за допомогою евакуаційних машин врятували ще двох верблюдів, двох буйволів та ішаків.

Фото: UAnimals

Ситуація, що склалася в екопарку, – складна. Навіть критична. За словами Ольги Чевганюк, про стан справ на фермі волонтери дізналися від українських військових 28 березня. Тоді вони надіслали фото та відео з екопарку волонтерам з організації.

Фото: UAnimals

"Ми на 100% не знаємо, коли і на скільки були залишені тварини. Ми тільки бачимо їхній стан.

На фермі опинилися українські військові. Там нікого не було. Позавчора (28 березня – ред.) ввечері ми про це дізналися. Вони нам поскидали страшні кадри з живими, мертвими і напівживими тваринами", – говорить Ольга Чевганюк.

За її словами, 29 березня до екопарку приїхала волонтерка Наталя Попова. Цього дня розпочалася евакуація тварин.

"Вже вчора (29 березня – ред.) ми туди відправили Наталю Попову з притулку для диких тварин, почали знаходити транспорт, який може забрати тварин з екопарку. Тоді на зв'язок вийшли власники", – розповідає Чевганюк.

Зі слів волонтерки, власники ферми запевняють, що протягом місяця війни тварин годували і доглядали.

Однак, на жаль, через активні ворожі обстріли така можливість була не завжди.

"Деякі з тварин могли постраждати від війни, але частина, яку ми побачили – просто виснажені та застресовані, з ознаками зневоднення", – розповідає Ольга.

У коментарі "УП.Життя" власник Ясногородської ферми Акім Акімов розповів про втрати на фермі.

Фото: Акім Акімов

За його словами, під час війни загинули близько 20 страусів, ссавці шотландської корови та угорської сюрки, дві лами та одна альпака.

При цьому власник наголошує, що жодна тварина не померла через відсутність їжі чи води.

Натомість каже, що всі вони загинули внаслідок обстрілів та через стрес.

"Тварини не прожили б цей місяць, якби наші співробітники щодня не ходили б їх годувати, навіть під обстрілами. Звичайно є втрати. Це дуже прикро. Є прямі попадання (ворожих снарядів. – ред) у тварин. Але жодна тварина від голоду там не загинула", – розповідає Акімов.

Фото: Сімейний екопарк "Ясногородка"

Водночас визнає, що був дводенний період, коли співробітники не могли дістатися до екопарку. За його словами, тоді тривала евакуація з Ясногородки, тож військові нікого не пропускали з міркувань безпеки.

"Було два дні, коли проходила повна евакуація села, і військові туди не пропускали. Але окрім цього, кожного дня наша людина була на території екопарку, кормила тварин і займалася господарством.

Звичайно, тварини в емоційно поганому стані. Можливо, були дні, коли комусь не додали води. Але всі вольєри відкриті, вони всі гуляють по фермі. Корм всюди розсипано, є, що їсти", – наголосив Акімов.

Власник додав, що зараз в екопарку знаходиться директор, ветеринар та двоє співробітників, які займаються підтриманням порядку.

Станом на 30 березня в екопарку "Ясногородка" досі знаходяться сотні тварин. Зокрема, близько 30 голів баранів, 250 страусів та яки, каже Акімов.

Наразі Ясногородка залишається небезпечним місцем для проживання як людей, так і тварин.

Власник ферми розповідає, що зараз є все для проведення евакуації решти "постояльців" екопарку – і необхідний транспорт, і ті, хто готовий виїхати у будь-яку хвилину, і місце для вивезення тварин. Єдина проблема – обстріли окупантів.

Фото: Акім Акімов

"Потреби в транспорті вже немає. У нас є прямі контакти людей, які готові їхати, але треба підтвердження від військовослужбовців", – каже Акімов.

Він запевнив, що всіх тварин евакуюють з ферми:

"Якщо все буде мирно, то на це потрібен максимум тиждень".

Сімейний екопарк, який донедавна завжди радо приймав відвідувачів, наразі виглядає пригнічено: погорілі споруди, всюди видніються сліди бомбардувань.

"Те, що ми таку кількість тварин вигодували і вони залишились живі – це вже успіх", – каже Акім Акімов.

Нагадаємо, 26 березня російські окупанти обстріляли сімейний екопарк "Ясногородка".

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