В Україні за час війни побралися майже 4 тис. пар і народилося більше 4 тис. дітей – Мін'юст

В Україні – одинадцятий день війни з Росією.

За цей час в різних куточках України вже народилося 4311 дітей.

Про таку втішну статистику повідомило Міністерство юстиції України.

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Також за 11 днів на 3973 сім'ї в нашій країні стало більше. Українці скріплюють стосунки навіть іграшковими резинками замість весільних обручок; замість суконь та костюму – повсякденний одяг та військова форма.

Фото: Міністерство юстиції України

Фото: Міністерство юстиції України

"Не зважаючи на збройну агресію Росії, українці не втрачають духу та сили віри. Ворога буде знищено! Ми переможемо!" – наголосили у Мін'юсті.

Фото: Міністерство юстиції України

Фото: Міністерство юстиції України

Нагадаємо, за вісім днів війни лише у Києві народилося майже 400 дітей. З них - 199 хлопчиків та 191 дівчинка.

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