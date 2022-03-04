У Києві за вісім днів війни народилося майже 400 дітей

В Україні – дев'ятий день війни з Росією. За цей час тільки у столиці з'явилося на світ 390 дітей.

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я міста Києва, опублікувавши фото матусь з їхніми малюками.

Всього під час воєнного стану у столиці народилося 199 хлопчиків та 191 дівчина.

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"Це новенькі кияни, які з’явилися на світ за 8 днів війни! Всього їх поки що 390 – 199 хлопчиків та 191 дівчинка. Та ми готові зустрічати наступних!

Діточки в столиці народжуються, щоб жити, щоб творити майбутнє України! Нехай будуть здорові та щасливі! І зростають під мирним небом та яскравим сонцем!" – йдеться у повідомленні.

Nenovbrothers/Depositphotos

Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

За словами мера Києва Віталія Кличка, на сьогодні столичні лікарні забезпечені всім необхідним і працюють у посиленому режимі. Зокрема, пологові будинки приймають майбутніх мам протягом останніх восьми днів.

Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Нагадаємо, ми писали, що в Україні за перші два дні війни в укриттях народилося троє дітей. Один з малюків з'явився на світ у київському метро, ще двоє – в пологовому будинку у Херсоні, облаштованому у бомбосховищі.

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Крім того, інформували, як оформити новонародженого в Україні.

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