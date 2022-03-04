У Києві за вісім днів війни народилося майже 400 дітей

Діана Кречетова
5126
4 березня 2022

В Україні – дев'ятий день війни з Росією. За цей час тільки у столиці з'явилося на світ 390 дітей

Про це повідомив Департамент охорони здоров'я міста Києва, опублікувавши фото матусь з їхніми малюками.

Всього під час воєнного стану у столиці народилося 199 хлопчиків та 191 дівчина.

"Це новенькі кияни, які з’явилися на світ за 8 днів війни! Всього їх поки що 390 – 199 хлопчиків та 191 дівчинка. Та ми готові зустрічати наступних! 

Діточки в столиці народжуються, щоб жити, щоб творити майбутнє України! Нехай будуть здорові та щасливі! І зростають під мирним небом та яскравим сонцем!" – йдеться у повідомленні.

Nenovbrothers/Depositphotos

Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

За словами мера Києва Віталія Кличка, на сьогодні столичні лікарні забезпечені всім необхідним і працюють у посиленому режимі. Зокрема, пологові будинки приймають майбутніх мам протягом останніх восьми днів.

Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Фото: Департамент охорони здоров'я міста Києва

Нагадаємо, ми писали, що в Україні за перші два дні війни в укриттях народилося троє дітей. Один з малюків з'явився на світ у київському метро, ще двоє – в пологовому будинку у Херсоні, облаштованому у бомбосховищі.

Крім того, інформували, як оформити новонародженого в Україні.

Вас також може зацікавити: 

Кличко розповів, скількох вихованців дитбудинків евакуювали з Києва

Без паніки: як заспокоїти дітей під час війни? Поради психологів

В Україні запускають онлайн-заняття для школярів 1-4 класів: розклад

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.


powered by lun.ua
 10159
Суспільство

Плануєте евакуацію? Де отримати допомогу та житло

Катерина Хорощак, Яна Осадча, Дарія Поперечна
 21669
Суспільство

Як евакуюватися з домашніми тваринами: тривожна валізка, документи, перебування в бомбосховищі

Яна Осадча
 2668
КУЛЬТУРА

Відставка скасовується. Олександр Ткаченко про відокремлення Держкіно, чому залишився на посаді та про інформполітику

Катерина Хорощак