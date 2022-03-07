Польща, Румунія, Молдова: які черги на західних кордонах?

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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7 березня 2022

Українці продовжують їхати за кордон через війну – станом на 12:00 7 березня найбільш перевантаженою була Львівська область. 

Люди стоять у кілометрових чергах щонайменше по 20 годин, повідомляє Національна поліція.

Однак на інших пунктах пропуску набагато менше людей.

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"Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", – наголошують правоохоронці.

Які зараз черги біля під’їзду до пунктів пропуску?

 Фото: khongkitwiriyachan/Depositphotos

Польща:

  • "Ягодин" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (тобто не було черги);
  • "Устилуг" – 150 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Угринів" – 800 легкових автомобілів, 100 пішоходів;
  • "Рава-Руська" – 500 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Грушів" – 700 легкових автомобілів, 200 пішоходів;
  • "Смільниця" – 500 легкових автомобілів, 50 пішоходів;
  • "Краківець" – 1000 легкових автомобілів, 800 пішоходів; 
  • "Шегині" – 700 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

  • "Малий Березний" – 60 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Ужгород" – 50 легкових автомобілів, 120 пішоходів;
  • "Малі Селменці" – 15 пішоходів.

Угорщина:

  • "Тиса" – 0 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);
  • "Дзвінкове" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Косино" – 0  легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Лужанка" – 30 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Вилок" – 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

Румунія:

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  • "Дякове" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Солотвино" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Порубне" – 300 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

Молдова:

  • "Мамалига" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Кельменці" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Росошани" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Сокиряни" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
  • "Могилів-Подільський" – 27 легкових автомобілів, 10 пішоходів;
  • "Бронниця" – 16 легкових автомобілів, 12 пішоходів.

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