Польща, Румунія, Молдова: які черги на західних кордонах?

Українці продовжують їхати за кордон через війну – станом на 12:00 7 березня найбільш перевантаженою була Львівська область.
Люди стоять у кілометрових чергах щонайменше по 20 годин, повідомляє Національна поліція.
Однак на інших пунктах пропуску набагато менше людей.
"Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", – наголошують правоохоронці.
Які зараз черги біля під’їзду до пунктів пропуску?
|Фото: khongkitwiriyachan/Depositphotos
Польща:
- "Ягодин" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (тобто не було черги);
- "Устилуг" – 150 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Угринів" – 800 легкових автомобілів, 100 пішоходів;
- "Рава-Руська" – 500 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Грушів" – 700 легкових автомобілів, 200 пішоходів;
- "Смільниця" – 500 легкових автомобілів, 50 пішоходів;
- "Краківець" – 1000 легкових автомобілів, 800 пішоходів;
- "Шегині" – 700 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" – 60 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Ужгород" – 50 легкових автомобілів, 120 пішоходів;
- "Малі Селменці" – 15 пішоходів.
Угорщина:
- "Тиса" – 0 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Дзвінкове" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Косино" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Лужанка" – 30 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Вилок" – 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
Румунія:
- "Дякове" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Солотвино" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Порубне" – 300 легкових автомобілів, 0 пішоходів.
Молдова:
- "Мамалига" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Кельменці" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Росошани" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Сокиряни" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;
- "Могилів-Подільський" – 27 легкових автомобілів, 10 пішоходів;
- "Бронниця" – 16 легкових автомобілів, 12 пішоходів.
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