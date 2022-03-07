Польща, Румунія, Молдова: які черги на західних кордонах?

Українці продовжують їхати за кордон через війну – станом на 12:00 7 березня найбільш перевантаженою була Львівська область.

Люди стоять у кілометрових чергах щонайменше по 20 годин, повідомляє Національна поліція.

Однак на інших пунктах пропуску набагато менше людей.

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"Розвантажте дороги та зекономте свій час. Оберіть для проїзду інші напрями", – наголошують правоохоронці.

Які зараз черги біля під’їзду до пунктів пропуску?

Фото: khongkitwiriyachan /Depositphotos

Польща:

"Ягодин" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів (тобто не було черги);

"Устилуг" – 150 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Угринів" – 800 легкових автомобілів, 100 пішоходів;

"Рава-Руська" – 500 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Грушів" – 700 легкових автомобілів, 200 пішоходів;

"Смільниця" – 500 легкових автомобілів, 50 пішоходів;

"Краківець" – 1000 легкових автомобілів, 800 пішоходів;

"Шегині" – 700 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

Словацька Республіка:

"Малий Березний" – 60 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Ужгород" – 50 легкових автомобілів, 120 пішоходів;

"Малі Селменці" – 15 пішоходів.

Угорщина:

"Тиса" – 0 легкових автомобілів (пропуск пішоходів не здійснюється) ;

; "Дзвінкове" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Косино" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Лужанка" – 30 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Вилок" – 10 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

Румунія: Реклама:

"Дякове" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Солотвино" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Порубне" – 300 легкових автомобілів, 0 пішоходів.

Молдова:

"Мамалига" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Кельменці" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Росошани" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Сокиряни" – 0 легкових автомобілів, 0 пішоходів;

"Могилів-Подільський" – 27 легкових автомобілів, 10 пішоходів;

"Бронниця" – 16 легкових автомобілів, 12 пішоходів.

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