У МОН розповіли, скільки учнів записалися на пробне ЗНО-2022 та на які предмети

В Україні понад 130 тисяч учнів зареєструвалися на пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке відбудеться 19 та 26 березня 2022 року.

Станом на 24 січня, випускники шкіл замовили та оплатили 196 тисяч 833 тестування, повідомляють у Міністерстві освіти та науки України.

Найбільшу кількість тестувань замовили з української мови та літератури – 96,3 тис., з яких 69,7 тис. вже оплатили.

На другому місці – математика, пройти пробне ЗНО з цього предмету планують 60 тисяч учнів.

Фото: lisafx/Depositphotos

Також майбутні випускники обрали для пробного ЗНО такі предмети:

англійська мова – 39,2 тис. (замовили) і 29,7 тис. (оплатили);

українська мова – 35,7 тис. (замовили) і 25 тис. (оплатили);

історія України – 15,4 тис. (замовили) і 10 тис. (оплатили)

У МОН нагадують, що 25 січня – останній день для оплати коштів за участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні.

Щоб зареєструватися на пробне ЗНО треба заповнити реєстраційну форму на сайті регіонального центру, роздрукували квитанцію та сплатили послугу в будь-якій банківській установі України або ж здійснили оплату онлайн в особистому кабінеті.

Зарахування коштів на рахунок регіонального центру потрібно перевірити за 3-5 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО.

Нагадаємо, пробне ЗНО відбудеться 19 березня з наступних предметів:

українська мова;

українська мова і література

26 березня:

історія України;

математика;

математика (завдання рівня стандарту);

біологія;

географія;

фізика;

хімія;

іноземні мови.

У день проведення пробного тестування кожен зареєстрований учасник може скласти тест з одного навчального предмета.

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