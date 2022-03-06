Освітні платформи Coursera та EdX припиняють співпрацю з РФ – МОН

Освітні платформи Coursera та EdX заявили про припинення співпраці з Росією.
Про це повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
"Платформа Coursera призупиняє розміщення всього існуючого контенту російських університетів і партнерів із галузі, а також обмежує доступ до курсів, спеціалізацій і ступенів. Російські організації більше не зможуть реєструватися на платформі та розміщувати нові матеріали", – повідомив Шкарлет.
Натомість тепер Coursera for Campus відкриє безкоштовний доступ для українських закладів вищої освіти та їхніх студентів.
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Освітня платформа налічує понад 5200 курсів і 2200 проєктів від провідних університетів та партнерів Coursera. Генеральний директор Coursera Джефф Маджіонкалда у своїй заяві про припинення співпраці з Росією повідомив, що освітня платформа "не буде підтримувати фінансову чи репутаційну вигоду російських викладачів чи установ на Coursera, поки ця трагедія (війна Росії проти України – ред.) відбувається, а також не будемо прагнути отримати прибуток від ведення бізнесу в регіоні в умовах цієї гуманітарної кризи".
Керівництво освітньої платформи EdX також запровадило санкції та припинило публікацію курсів, які пропонують російські університети.
"Ми негайно видаляємо весь контент курсів ЕdX, який пропонують російські університети – Університет ІТМО, Національний дослідницький ядерний університет МІФЛ, Національний науково-технічний університет МІСіС, Російський університет дружби народів (РУДН) та Уральський федеральний університет", – наголосив головний виконавчий директор освітньої платформи Анант Агарвал.
За словами Сергія Шкарлета, щоб підтримати університети та студентів України, відомство разом з EdX наразі працює над наданням безкоштовного доступу до понад 1600 онлайн-курсів.
Також українські виші отримають безоплатний доступ до програм від провідних світових установ і компаній на EdX Online Campus.
Нагадаємо, естонські виші зупинили співпрацю з РФ і готові допомагати українським студентам.
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