Що буде із ЗНО-2022? Організатори тестування розповіли про перспективи

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання у березні для українських випускників вже скасували, а доля основної сесії все ще під питанням.

Про перспективи проведення ЗНО в умовах воєнного стану, а також можливі альтернативні іспити в коментарі "Українській правді. Життя" розповіла заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

Вакуленко вважає, що під час війни проведення ЗНО є неможливим.

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За її словами, на сьогодні складно сказати, коли і як буде організоване тестування – чи буде це саме ЗНО, чи інший формат.

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Вакуленко нагадала, що попри воєнний стан, Міністерство освіти і науки України продовжило терміни реєстрації на основну сесію ЗНО.

"Наразі реєстрацію для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні продовжено майже на місяць, до 9 квітня. Таке продовження термінів реєстрації є важливим з огляду на те, що в Україні війна.

Учасники навіть з відносно спокійних регіонів можуть мати проблеми із відправленням документів, крім цього підлітки виконують надзвичайно важливі для суспільства завдання – залучаються до волонтерської діяльності, допомагають родинам і близьким, тож реєстрація на ЗНО для них наразі є не на часі", – каже заступниця директора УЦОЯО.

При цьому зовнішнє незалежне оцінювання є найкращою формою вступних випробувань, констатує Вакуленко:

"Щодо змін у форматі проведення цього оцінювання (ЗНО – ред.) або інших можливих варіантів реалізації вступної кампанії зараз говорити складно.

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Для нас повномасштабна війна Росії в Україні стала шоком, навіть попри попередження міжнародних партнерів і вітчизняних аналітиків. Окрім цього, наразі складно передбачити, як скоро вона завершиться".

Ще однією суттєвою перепоною для проведення тестування є те, що в Україні на сьогодні, за повідомленням МОН, понад 200 закладів освіти серйозно пошкоджені або зруйновані.

Суттєвих руйнувань зазнала вся інфраструктура країни, зокрема пошкоджено дороги.

Також багато випускників виїхали з країни або ж переїхали до інших міст.

"Доволі складно спрогнозувати, якою буде Україна, коли війна завершиться, а розуміння ситуації є надзвичайно важливим для ухвалення рішень щодо термінів проведення і форми вступних випробувань.

ЗНО – паперове тестування сотень тисяч осіб. Щоб провести ЗНО, потрібно надрукувати всі тестові матеріали, доставити їх до учасників, підготувати школи до проведення оцінювання, залучити педагогів для роботи в пунктах тестування тощо", – підкреслила заступниця директора УЦОЯО.

Вона також визнала, що сьогодні УЦОЯО не може визначити, наскільки Україна буде здатна подолати перешкоди, щоб провести ЗНО.

"Зазначу, що УЦОЯО не визначає те, проводити чи не проводити ЗНО і в які терміни це робити, ми можемо змінювати терміни проведення пробного ЗНО, а проведення ЗНО регламентується вищими нормативними документами.

Так, ЗНО – це оцінювання, про яке йдеться в ЗУ "Про освіту", Умовах прийому до закладів вищої освіти України в інших нормативних документах.

Представники Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти, освітян з різних регіонів країни будуть обговорювати це питання, коли завершаться бойові дії", – наголосила Тетяна Вакуленко.

Що може стати альтернативою ЗНО-2022?

На уточнююче запитання, який формат оцінювання якості освіти може слугувати вимушеною альтернативою ЗНО, вона відповіла:

"Певне потрібно пригадати класичні вступні іспитування".

Втім, і тут не все так просто, адже вступні іспити проводяться у закладах вищої освіти, значна кількість яких також серйозно постраждали.

"Однак ця форма вступних іспитів не вирішує також питання доступу до вищої освіти, адже багато людей стали біженцями або тимчасово переміщеними в різні міста особами. І доступність оцінювань стане питанням кожної з обраних форм", – каже Вакуленко.

Крім того, за її словами, потенційно замість ЗНО можна розглядати варіанти відтермінування вступної кампанії, внесення змін до переліку вступних ЗНО або до їхньої кількості.

"Наостанок маю сказати вступникам і їхнім батькам, що зараз найважливіше для усіх нас докладати зусиль для якнайшвидшої перемоги, усе інше обов’язково вирішимо – спільними зусиллями вступ забезпечимо, країну відбудуємо", – підсумувала Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо,в Україні скасували пробне зовнішнє незалежне оцінювання з усіх предметів, яке мало відбутися 19 і 26 березня.

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