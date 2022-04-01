Університет Каразіна залишиться у рідному Харкові

ОНОВЛЕНО о 18:10
У Харкові окупанти авіаударами та артилерійськими обстрілами знищили більшість корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна.
Проте, він залишиться у рідному місті, зазначив заступник Міністра освіти та науки Андрій Вітренко.
"Університет як символ Харкова знаходиться у Харкові. Міністерство готове, у разі погіршення безпекової ситуації, запропонувати різні варіанти, у тому числі переміщення університету," – розказав посадовець.
Він додав, що частина персоналу та техніки зараз перебувають у Полтавському політехнічному університеті. Тут у відносній безпеці розгорнули елементи критичної інфраструктури:
- резервні сервери для забезпечення електронного документообігу;
- навчально-методичних матеріалів;
- забезпечення освітнього процесу;
- роботи веб-ресурсів.
У Харкові більшість працівників продовжує виконувати свої обов'язки. Зокрема, бухгалтерська служба, адміністративно-господарча частина тощо.
Нагадаємо, що вранці 1 квітня під час спільного телемарафону українських телеканалів Андрій Вітренко заявляв про переїзд навчального заклажу:
"На превеликий жаль, університет імені Каразіна повністю зруйнований рашистськими загарбниками та їхніми авіаударами. Але університет буде переміщений під керівництвом міністерства освіти у більш безпечне місце".
Куди саме переїде університет, Вітренко не уточнив.
|Neiezhmakov / Depositphotos
Посадовець зазначив, що частину університетів також перевезуть до інших міст.
Зокрема, Харківський біосферний університет вже перемістили у Закарпатську область. На стадії переїзду також Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет.
Андрій Вітренко наголосив, що зараз головним завданням є збереження освітньої мережі. Оскільки після перемоги Україна потребуватиме спеціалістів для відбудови країни.
"Тому ми робимо все, аби не втратити жодного університету", – додав він.
При тому є також низка університетів, яки висловили бажання лишитися у своєму місті. З 4 квітня вони також запускають навчання – в оналйн-формі.
Нагадаємо, в університеті Каразіна вже відновили дистанційне навчання. Перші заняття відбувались 28 березня. Процес взаємодії зі студентами організували у максимально лояльному форматі.
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