Університет Каразіна залишиться у рідному Харкові

ОНОВЛЕНО о 18:10

У Харкові окупанти авіаударами та артилерійськими обстрілами знищили більшість корпусів Національного університету імені В.Н. Каразіна.

Проте, він залишиться у рідному місті, зазначив заступник Міністра освіти та науки Андрій Вітренко.

Реклама:

"Університет як символ Харкова знаходиться у Харкові. Міністерство готове, у разі погіршення безпекової ситуації, запропонувати різні варіанти, у тому числі переміщення університету," – розказав посадовець.

Він додав, що частина персоналу та техніки зараз перебувають у Полтавському політехнічному університеті. Тут у відносній безпеці розгорнули елементи критичної інфраструктури:

резервні сервери для забезпечення електронного документообігу;

навчально-методичних матеріалів;

забезпечення освітнього процесу;

роботи веб-ресурсів.

У Харкові більшість працівників продовжує виконувати свої обов'язки. Зокрема, бухгалтерська служба, адміністративно-господарча частина тощо.

Нагадаємо, що вранці 1 квітня під час спільного телемарафону українських телеканалів Андрій Вітренко заявляв про переїзд навчального заклажу:

"На превеликий жаль, університет імені Каразіна повністю зруйнований рашистськими загарбниками та їхніми авіаударами. Але університет буде переміщений під керівництвом міністерства освіти у більш безпечне місце".

Куди саме переїде університет, Вітренко не уточнив.

Реклама:

Neiezhmakov / Depositphotos

Посадовець зазначив, що частину університетів також перевезуть до інших міст.

Зокрема, Харківський біосферний університет вже перемістили у Закарпатську область. На стадії переїзду також Чернігівська політехніка та Маріупольський державний університет.

Андрій Вітренко наголосив, що зараз головним завданням є збереження освітньої мережі. Оскільки після перемоги Україна потребуватиме спеціалістів для відбудови країни.

"Тому ми робимо все, аби не втратити жодного університету", – додав він.

При тому є також низка університетів, яки висловили бажання лишитися у своєму місті. З 4 квітня вони також запускають навчання – в оналйн-формі.

Нагадаємо, в університеті Каразіна вже відновили дистанційне навчання. Перші заняття відбувались 28 березня. Процес взаємодії зі студентами організували у максимально лояльному форматі.

Вас також може зацікавити:

Хочете дізнатися більше здоров'я та здоровий спосіб життя? Долучайтеся до групи Мамо, я у шапці! у Telegram та Facebook.