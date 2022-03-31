Що робити абітурієнтам, які планують вступати до вишів цього року. Інструкція

В Україні цьогоріч через бойові дії скасували зовнішнє незалежне оцінювання.

Наразі Міністерство освіти і науки України розробляє порядок, за яким абітурієнтів будуть зараховувати у виші.

Що робити зараз тим, хто планує у 2022 році стати студентом, пояснюють у Українському центрі оцінювання якості освіти.

Крок 1

Вступити до вишів можна буде за результатами тестуваннь, про умови проведення яких невдовзі повідомить МОН.

Щоб взяти в них участь, необхідно бути зарєєстрованим на проходження ЗНО.

Фото: belchonock/Depositphotos

Зареєструватися можна до 9 квітня.

"Для організації будь-яких іспитів, потрібна інформація про потенційних учасників.Таку інформацію отримують з бази даних реєстрації для участі в ЗНО", – кажуть у центрі.

У реєстраційній картці ви побачите поля для вибору предметів ЗНО.

Заповніть ці поля попри те, що вступ відбуватиметься за іншою процедурою.

Якщо є можливість, роздрукуйте свою реєстраційну картку.

Якщо ви планували пройти ЗНО тільки для отримання результатів Державної підсумкової атестації, і не плануєте поступати у виші, реєстрація не потрібна.

Крок 2

Після реєстрації треба зібрати пакет реєстраційних документів.

Заповніть від руки заяву про участь у тестуваннях, додайте копію паспортного документа (за потреби додайте медичний витяг про створення для вас спеціальних умов для проходження тестувань).

Якщо ви випускаєтеся зі школи цього року, його треба віддати керівнику закладу освіти.

Випускникам минулих років документи треба надіслати самостійно на адресу одного з центрів оцінювання якості освіти.

Якщо ви вже маєте сертифікат учасника ЗНО, то зможете заходити на свою інформаційну сторінку (логін і пароль для входу розміщено на сертифікаті), аби отримати всю актуальну інформацію щодо подальших дій, яка стосуватиметься саме вас.

У разі якщо ви не маєте сертифіката, невдовзі вам повідомлять, як отримати логін і пароль для входу на свою інформаційну сторінку.

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