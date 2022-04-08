Більшість українців беруть участь у захисті країни. Опитування

Близько 80% українців допомагають країні захищатись від збройної агресії в різних формах, від служби в армії до фінансової підтримки.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", проведеного 6 квітня.

45% респондентів допомагають Україні грошима. У порівнянні з березнем їхня кількість зросла на 6%. Найбільше до фінансової допомоги схиляється молодь віком від 18 до 35 років.

Волонтерством та допомогою військовим займаються 35% людей, в інформаційному спротиві беруть участь 18% українців, а забезпечують критичну інфраструктуру країни 13% респондентів.

При цьому зі зброєю в руках країну захищають 6% опитаних, по 3% в ЗСУ та теробороні. Найбільше таких на – заході країни, а за віковою категорією – серед молоді.

Результати опитування

Лише чверть опитаних, тобто 22%, не мають жодної змоги допомогти Україні у війні з Росією, серед них більше людей зі Сходу, віком 51+.

Нагадаємо, переважна більшість українців – 93% – переконані в перемозі над Росією у війні.

В опитуванні взяли участь 1200 громадян віком від 18 років і старше з усіх областей України, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

Опитування проводили методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.

Помилка репрезентативності становить не більше 2,8%.

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